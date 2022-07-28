47 боевых кораблей, катеров и подлодок: парад ко Дню ВМФ покажут в прямом эфире

В воскресенье у военных моряков праздник Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В воскресенье, 31 июля, у военных моряков праздник: День Военно-морского флота России. По традиции в Санкт-Петербурге в 11.00 состоится Главный военно-морской парад, который в прямом эфире будут транслировать Первый канал и канал «Россия 1».

Сигнал к началу парада даст салютная батарея в Петропавловской крепости.

«В парадном прохождении по Неве и на Кронштадтском рейде примут участие 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов России. Запланирована и красочная воздушная часть силами 42 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС. Всего в параде примет участие более 3 500 военнослужащих», - сообщили на Первом канале.

Не факт, что наблюдать парад лично, находясь в Санкт-Петербурге, интереснее, чем наблюдать его по телевизору. Ведь для трансляции телевизионщики установят массу камер в акватории Невы и Кронштадта, а также на прямо на борту участвующих в параде кораблей, на дронах и вертолетах. Телезрителей ждут захватывающие кадры и головокружительные ракурсы.

Свои парады пройдут и в других городах России, где расквартированы военно-морские силы — в Мурманске, Астрахани, Севастополе, Балтийске. Самые интересные моменты покажут в прямых включениях из этих городов.

Военно-морской парад. Первый канал, канал «Россия 1». Воскресенье, 31 июля, 11.00.

КСТАТИ

По случаю Дня ВМФ запланированы и другие программы и фильмы. Перечислим основные из них:

«Андреевский флаг», приключенческий сериал о военных моряках. Вице-адмирал Григорий Чернобаевский после долгих лет верной службы на Балтийском Флоте уходит в отставку. Из любимого моря он выходит в океан жизни, где, как выясняется, назревают грозовые тучи. Однако жизненные треволнения оказываются ничем по сравнению с грозными неприятностями, подстерегающими адмирала и его родных впереди. В ролях: Анатолий Васильев, Елена Проклова, Дмитрий Миллер. Первый канал. Воскресенье, 31 июля, 11.00.

«Черное море». Остросюжетный детективный сериал в память о героях-освободителях Крыма. 1944 год. Незадолго до начала Крымской наступательной операции кораблям Черноморского флота и Азовской флотилии угрожает опасность. Немецкие диверсанты-подводники готовят акцию по уничтожению основных боевых единиц флота. В Новороссийск приезжает капитан второго ранга Сергей Сабуров… В ролях: Павел Трубинер, Екатерина Вилкова, Евгений Миллер. «Россия 1». Суббота, 30 июля, 12.35 и воскресенье, 31 июля, 12.45.

«Песни от всей души». Праздничный спецвыпуск шоу Андрея Малахова. В День ВМФ телезрителей ждет встреча с адмиралом Владимиром Комоедовым, командующим Черноморским флотом ВМФ России (1998-2002), а также Борисом Гастевым - заслуженным артистом РФ и капитаном 2 ранга запаса. Прозвучат песни, посвященные морякам: «Крейсер «Аврора», «Бухта радости», «Там, за туманами», «Пей, моряк», а также песни военных лет и советского времени в исполнении Татьяны Булановой. Специальный гость - ансамбль песни и пляски дважды Краснознаменного Балтийского флота. «Россия 1». Воскресенье, 31 июля, 18.00.