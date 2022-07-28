Дмитрий Песков - о возвращении в Россию коронавируса: Ничто не мешает гражданам самим, не дожидаясь жестких мер, соблюдать предосторожность

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России за сутки впервые с середины апреля выявлено 11 515 заболевших коронавирусом.

…- Дмитрий Сергеевич, не придется ли стране последовать примеру Кремля – снова перейти на масочный режим, ну, и вернуться к другим мерам предосторожности? - с таким вопросом журналист «Комсомольской правды» обратился к официальному представителю Кремля в четверг, 28 июля, и продолжил. - Обсуждается ли эта тема в Администрации президента? Мы знаем, что есть люди, которые ответственны непосредственно за эту проблему в стране.

- Ну, эти люди не работают в Администрации президента, - так отреагировал Песков. - Эти люди работают в правительстве и в Роспотребнадзоре.

Именно они выносят свои рекомендации, которым мы все и обязаны следовать. Это первое.

Второе. Цифры (заболеваемости. - А.Г.), действительно, растут. Мы видим, что кривая поползла вверх. Это не только у нас в стране, но в целом ряде стран такая динамика тревожная наблюдается.

И третье. Собственно, ведь граждан никто не ограничивает. Тем граждане, которые на фоне вот этих данных испытывают обеспокоенность и хотят заботиться о своем здоровье, - им никто не мешает принимать самостоятельно меры предосторожности – маски и все остальное.

- А вот сотрудники Администрации президента, когда не находятся на рабочих местах, то есть, в Кремле, на Старой площади, - они, как простые граждане, уже не соблюдают масочный режим?

- Кто-то соблюдает, кто-то нет, - сказал пресс-секретарь. - Это право каждого человека.

- То есть нам придется, видимо, в ближайшие недели брать пример с тех, кто соблюдает?

- Ну, пока мы видим, - количество заболевших увеличивается.

- … И ещё - в продолжение темы. Несколько дней назад я у вас спрашивал - президент ревакцинировался или нет?

- Не знаю точно, не могу ответить на ваш вопрос.

- Может быть, узнать? Потому что… Или - хотя бы: достаточное ли у него количество антител?

- Узнаю, да.

- Спасибо.