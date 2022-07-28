Премьера «Наследия»: Катерина Шпица удлинила ноги, а подруга Киркорова обнажила тату

Катерина Шпица. Фото: пресс-служба «Наследия»

На премьеру сериала режиссёра Алексея Голубева «Наследие» о мире после экологической катастрофы пришли главные российские кинозвёзды.

Насколько трендовые образы выбрали артисты для красной дорожки кинопремьеры оценила наш модный эксперт, дизайнер и основательница бренда KATEE’S KIDS Екатерина Давыдова.

Наталья Рудова. Фото: пресс-служба «Наследия»

Наталья Рудова

- Баланс между мужским и женским соблюден грамотно: нежный оттенок розового тона смягчает структуру мужского костюма блондинки. Образ сбалансирован и выглядит сексапильно.

Катерина Шпица. Фото: пресс-служба «Наследия»

Катерина Шпица

- Нежный оттенок голубого освежает образ, крой юбки удлиняет ноги Екатерины и выделяет тонкую талию. Но хотелось бы чуть больше внимания уделить женственности форм, поэтому посоветовала бы актрисе в данном случае выбирать платья с менее объемным верхом.

Анатолий Цой. Фото: пресс-служба «Наследия»

Анатолий Цой

- Спокойный мужской образ дополнен эффектными аксессуарами. Точеные цветовые решения придают образу легкую небрежность.

Янина Студилина. Фото: пресс-служба «Наследия»

Янина Студилина

- Этот максимально женственный наряд украшает стройную фигуру актрисы, а принт создает эффект лёгкой инфантильности. Образ дополнен трендовыми мюлями, которые немного сдерживают простоту этого немного дачного образа.

Катя Гусева. Фото: пресс-служба «Наследия»

Катя Гусева

- Асимметрия всегда придает образу шика, брючная композиция — великолепный выбор для любого мероприятия. Аксессуары в данном случае дополняют и освежают образ. Катя, как известно, близко дружит с Филиппом Киркоровым.

- Для меня Филипп идеальный мужчина, - рассказывала Гусева в интервью kp.ru. - Он красив, очень модный, стильный, умный. Даже за то небольшое количество времени, которое мы вместе, я стала лучше.

Кроме советов в шоу-бизнесе Киркоров подсказывает мне, как лучше выглядеть. Я теперь одеваюсь так, что меня видно за километр (смеется). Филипп считает, что артист всегда должен выглядеть так, чтобы на него обращали внимание. «Ты должна одеваться всегда ярко, молодежно и следовать моде!» - сказал он мне. И я начала меняться. Хотя раньше любила классику - строгий костюм, шпильки. А теперь я уже разгильдяйка модная,-говорит Катя.

Вот и тут костюм Кати не просто классика, а с модными акцентами. Наряд обнажил эффектную татуировку Кати.

- Это космическое сердце. Тату в честь космической любви. А кому посвящена - не могу сказать, надеюсь, скоро все узнаете, - заинтриговала репортёров диджей Катя Гусева.

Наталья Бардо. Фото: пресс-служба «Наследия»

Наталья Бардо

- Мне нравится, когда в образе присутствует нотка рока. В таком случае весь лук смотрится как будто на грани - такое своеобразное «хождение по лезвию», еще чуть-чуть и скатишься в бездну.

Ирина Безрукова. Фото: пресс-служба «Наследия»

Ирина Безрукова

- Образ Ирины Безруковой получился весьма лаконичным: мягкие линии, контрастные цвета, необычный принт. Все это смотрится интересно и элегантный наряд привлекает к себе мужское внимание. Отличный выбор для светского мероприятия.