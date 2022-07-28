Стало известно, в каких регионах России рецептурные лекарства будут продавать через интернет

Правительство в четверг на своем заседании одобрило законопроект о дистанционной торговле рецептурными лекарственными препаратами. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Правительство в четверг на своем заседании одобрило законопроект о дистанционной торговле рецептурными лекарственными препаратами. Вначале будет проведен эксперимент. Он пройдет с 1 марта 2023 по 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях.

Речь идет о продаже онлайн ряда лекарств, которые отпускаются по рецептам, в том числе электронным.

Перечень таких препаратов будет утверждаться отдельно.

- Для многих граждан дистанционный формат покупки удобнее, а для маломобильных пациентов или пациентов с хроническими заболеваниями, для кого не всегда просто выходить даже из дома, он позволит сделать лечение более доступным, - отметил премьер Михаил Мишустин.

При этом премьер подчеркнул, что главное - обеспечить строгое соблюдение всех требований безопасности при дистанционной продаже лекарств.

При продаже рецептурного лекарства дистанционно аптеки будут обязаны обеспечить идентификацию личности гражданина, которому оформлен рецепт на препарат, с личностью гражданина, которому осуществлена его доставка.

Правительство также распределило деньги на доплаты неработающим пенсионерам. На это выделено свыше 10 млрд рублей.

- Средства регионы получат на социальные доплаты к пенсиям граждан, чей доход меньше прожиточного минимума, - сказал Мишустин, отметив, что доплаты смогут получить более 1 миллиона неработающих пенсионеров.

Мишустин напомнил, что с 1 июня по поручению президента прожиточный минимум был увеличен на 10%. В итоге нагрузка на региональные бюджеты выросла. Кабмин поможет регионам компенсировать эти расходы.

Еще одно решение правительства касается строительства школ, больниц, спорткомплексов и других объектов соцсферы. Как рассказал Мишустин, их теперь можно будет строить по упрощенной процедуре. Уменьшение числа разрешительных документов позволит ускорить строительство в среднем на год.

Кстати, в этот четверг заседание правительства впервые с апреля 2020 года прошло в очном формате. До этого заседания проходили в режиме видеоконференции. Все участники заседания были без масок: их ношение отменили в Доме правительства несколько недель назад.