Украина отметила 1034-й год своей государственности

Год назад, прямо во время парада в честь 30-летия Незалежности, президент Украины объявил, что учредил новый праздник - День украинской государственности. Фото: REUTERS

Год назад, прямо во время парада в честь 30-летия Незалежности, президент Украины объявил, что учредил новый праздник - День украинской государственности. Отмечать его, пояснил он, будут в день крещения князем Владимиром Киевской Руси - 28 июля. И сегодня, в праздничный день, Владимир Зеленский обратился к согражданам с проникновенной речью. Но прислушаться к сказанному им следует и всей Европе, да что там мелочиться - всему миру!

Украина - единственная законная наследница Киевской Руси, отчеканил Зеленский. И обозначил масштаб события: Украина - «страна, с которой началась история христианства в Восточной Европе». Может, Зе неведомо, что в Болгарии, например, христианство стало утверждаться более чем на сто лет раньше, чем князь Владимир Красное Солнышко крестил Русь в 988 году? Да и про Армению с Грузией, которые в политическом отношении уже давно относят к Восточной Европе и которые приняли христианство в IV веке, он тоже не слышал? Вернее, составители текстов его речей, таких пафосных и пронзительных, что на реальную историю начхать и растереть.

Понятно, куда клонит украинский президент: Украина - вот истинная империя с тысячелетней историей, а все остальное - бред и вымысел злобных и завистливых москалей. И эта истинная империя, твердо и торжественно произнес Зеленский, «не колония, не анклав, не протекторат, не губерния, эялет или кронланд, не часть чужих империй, не «земли в составе», не союзная республика, не автономия и не провинция, а свободная, самостоятельная, суверенная, неделимая и независимая страна… Мы были, есть и будем». Азмъ есть, короче… Браво спичрайтерам!

Понятное дело, что такое уникальное государство «с давних времен пытались поработить и уничтожить, но это еще никому не удалось сделать». Год назад он четко об этом тоже сказал: «А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров». Тоже ясно, к кому обращался - эти москали свои губы на украинские земли еще когда раскатали…

Конечно, можно все опять попробовать объяснить чудодейственной силой всяких порошков. Но не надо, потому что все гораздо опаснее, чем исторические грезы о былом величии Украины ее нынешнего президента.

Начать с того, что образование опять его подводит (или его спичрайтеров - не важно). «Киевская Русь» как научный термин появилась лишь в XIX веке в среде историков для разграничения различных этапов истории Древней Руси. А в Советском Союзе этот термин прочно вошел в оборот в литературе и учебниках. Даже говорят, уж простите за дерзость, чуть ли не с руки генералиссимуса, не к ночи Зеленского будь помянут… А в Европе и мире историки никакой Киевской Руси не знали и не признавали.

Так что Владимир Красное Солнышко крестил Древнюю Русь или Киевское княжество, как кому нравится, но никак не Киевскую Русь, которая не что иное - как смысловой фантом гораздо более позднего времени. Но дело в том, что мы живем во время, когда события сначала конструируют, а потом выдают за реальность. Есть технологии. И есть технология «отмены культуры». Всего и делов - применить ее для того, чтобы Киевская Русь в западном, по крайней мере, представлении навсегда заменила всякие там Древнюю Русь, Московию, Рутению. Киевская - и точка! И тогда новый вариант истории - как котлета по-киевски или украинский борщ: только на Украине настоящие.

И вот тут даже жутко представить, как могут порезвиться украинские товарищи-ученые, доценты с кандидатами. Ведь под переписку будет поставлено все - вплоть до того, а была ли Российская империя вообще, или это, как ныне принято говорить, исторический симулякр? Будет где разойтись создателям новых контентов, дискурсов и смыслов. И рассказы про древних укров и выкопанном ими Черном море покажутся исключительно правдивыми историями.