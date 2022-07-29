Спасали глав государств и освобождали заложников: Офицер группы «Альфа» Алексей Филатов рассказал о секретных спецоперациях за рубежом

Мы поговорили с президентом союза «Офицеры группы «Альфа» Алексеем Филатовым Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне дня рождения Группы «А» на «Радио Комсомольская правда» мы поговорили с президентом союза «Офицеры группы «Альфа» Алексеем Филатовым. Спрашивали, в том числе, о специальных операциях, о которых известно немного или не известно почти ничего.

ПРИВКУС СИРИИ

- «Альфа» с начала спецоперации в Сирии работала там?

- К сожалению, там у «Альфы» были потери. Погиб снайпер, майор Сергей Чернышов. В первые годы не рекомендовалось упоминать, что сотрудники нашего подразделения участвуют в этих боевых действиях. И даже по поводу подвига Чернышова разная информация была. Я написал о нем небольшой пост. После чего мне позвонила его вдова, поблагодарила. Сказала: «Вы один из немногих, кто написал правду». Да, под грифом это было, и только недавно рассекретили. У нас еще один офицер недавно погиб в Сирии. Уже прошла официально информация. Об этом говорить надо. Сирия для наших офицеров стала очень хорошей школой. Это уже новый вид военных действий. Там много использовано новых методик. Их, например, не было на Кавказе у нас. Война начала переходить на другие рельсы. Правильно, что руководство страны и нашего спецназа всех бойцов, в том числе нашей группы «Альфа», пропускает через такие боевые командировки. Личный состав нужно обстреливать. Выявлять, кто в экстремальной ситуации сможет нормально реагировать и продолжать выполнять свои обязанности.

- Конкретные операции ваши в Сирии можно привести?

- Они все засекречены. Но могу одно сказать. Наши офицеры очень серьезную практику получили, работая на стыках с Военно-космическими силами, с артиллерией. Научились получать разведданные не только с помощью маленьких групп разведки, но и с помощью технических средств. Такого раньше не было. О беспилотниках раньше и речи не шло. А сейчас у нас каждый офицер умеет на всем этом работать, может получать эту информацию, обрабатывать и знает, как ее использовать.

- В Сирии у «Альфы» были пересечения с американцами, турками?

- Это профессиональная тайна. Но те, кто эту школу прошел, я думаю, сейчас эффективно работают в спецоперации.

«АЛЬФА» НА ОБМЕНАХ

- Расскажете об одной из первых спецопераций Группы «А» в Швейцарии, когда был обмен диссидента Буковского?

- Дело было в конце 70-х. Буковского сопровождали четыре сотрудника группы «Альфа», в том числе один из ее основателей, Роберт Петрович Ивон. Никто не мог понять, как поведет себя противная сторона, и как себя поведет меняемый человек. Надо было его контролировать, контролировать общую ситуацию и при определенных условиях действовать так, чтобы не получилось, что мы отдали своего, так скажем, «пленника», а в обмен не получили никого. А мы должны были получить лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана.

- Тогда, в 1976-м — какие для «Альфы были риски?

- Я не думаю, что это надо называть спецопераций. Я с Робертом Петровичем Ивоном лично общался по той командировке. Они пока летели, пытались с этим господином поговорить, понять, чем он дышит, на что способен, на что не способен. На что при экстремальной ситуации можно рассчитывать. Им удалось контакт психологический навести, в какой-то мере его успокоить, чтобы он не дергался, каких-то лишних движений не предпринял. Операция прошла спокойно. Мы боевыми такие операции не считаем. Это говорит о том, что в нашем спецназе люди не только могут ломать кирпичи головой и есть лягушек, но и, прежде всего, они умеют думать головой.

- Как «альфовцы» вели Буковского?

- Шли по аэродрому в Цюрихе по два человека с обеих стороны. В последний момент была готовность взять за шкирку и вернуть его в самолет. Готовность к такой команде была. Кто-то в какой-то момент там мандражировать начал. И все было под сомнением. Но изменили чуть условия, и все прошло, в общем-то, гладко, без рукоприкладства. Все это было на летном поле, между трапами самолетов.

- И позже сопровождали обмены?

- Весной 1979-го была большая спецоперация КГБ в Нью-Йорке. Меняли двух наших разведчиков на группу диссидентов. Для нас, для альфовцев, она похожа на то, что было в Швейцарии. Это все была спецоперация Госбезопасности, а наши офицеры выполняли такую, не самую большую в планировании и в самом обмене. Обеспечивали чисто физическую составляющую. Другие больше работали. А наши явились очевидцами, могли свои ощущения передать, не более того.

ОХРАНА ЛИДЕРОВ

- Вы часто работали вместе с группой спецназа «Вымпел»?

- Работали и в Закавказье, и в Средней Азии на рубеже 90-х. Там были очень серьезные события, межнациональные столкновения. И попытки прорыва границы. Да, тогда «Альфа» работала вместе с «Вымпелом» на границе. Но не самая главная задача «Альфы» была держать границу. На тот момент и пограничники, несмотря ни на что, работали. Альфа же больше занимались безопасностью первых лиц на мероприятиях. Также мы работали по массовым протестам, недовольствам, выявляли зачинщиков – тех, кто все это организовывал – и точечно их нейтрализовывали. Такое горячее время было, что подготовленный спецназ нужен был для других целей, нежели для тех, для которых мы готовились. Мы готовились освобождать воздушные судна, захваченные террористами, а приходилось выезжать куда-то в Армению и пытались помочь силовикам, помочь тамошней власти навести порядок.

- Охраняли первых секретарей в республиках?

- «Альфа» тогда спасла первого секретаря Азербайджана Визирова от смерти. На него покушались - и альфовцы предотвратили его гибель. Реализовали оперативную информацию о готовящемся покушении.

- «Альфа» охраняла афганского лидера Бабрака Кармаля, который, говорят, сильно пил?

- Я общался с офицерами, которые занимались его безопасностью. Они не рассказали мне, что вместе с ним бухали. Говорили, что это был простой, достаточно общительный человек. Да, со своими какими-то страхами. Где-то приходилось его немножко подуспокаивать. Нашим офицерам было видно, что человек нервничал при его перемещениях. В общем-то боялся. Но чтобы сказать, что он был алкоголиком — нет, такого не скажу.

ЮЖНЫЙ КРЕСТ

- «Альфа» и на Кубе поработала?

- Наши охраняли, если не ошибаюсь, шесть теплоходов, на которых жили делегаты молодежного фестиваля, проходившего на Острове Свободы. Кубинский лидер Фидель Кастро уделил нашим сотрудникам какое-то особое внимание. Видимо, по каким-то дипканалам засекреченным, (но для Фиделя, конечно, открытым), было доложено, что специальные люди из спецотряда приезжают для того, чтобы помочь с безопасностью проводимых мероприятий на Кубе. Он лично знакомился с нашими офицерами. Через переводчиков общались. Ему очень хотелось посмотреть, понять нюансы этой работы. Тогда уже у нас было отделение водолазов, и я даже застал их обмундирование…Тогда было только наше. Они ныряли с аппаратом, с которым при прохождении под водой пузырей не выделялось. Не все далеко выдерживали: вдохнуть эту гадость в себя, и потом на ней жить под водой несколько часов – это очень сложно.

- А что «Альфа» делала на Кубе?

- Летом 1978-го группа сидела под водой и ждала диверсий от американцев, которые могли подорвать наши теплоходы. В принципе, смотрели по поводу проникновения, минирования.

- Такие попытки случались?

- О попытках я не слышал. Были слухи о боевых дельфинах, которые могут приплыть вместо американцев. И за ними тоже следили. Но все вроде обошлось.

- А что «Альфа» делала в Израиле?

- Была декабрьская операции 1988 года. Террористы захватили на Северном Кавказе сначала автобус с детьми, а потом получили самолет, который в итоге приземлился в Израиле. Думаю, вся та ситуация может являться примером такой грамотной операции. Появилась возможность добиться цели — освобождения заложников, - может и не так быстро, но не применяя штурм, когда вероятна гибель заложников или спецназа. И было принято решение с определенной договоренностью по этим преступникам, что воздушное судно нам отдадут. И в итоге они полетели в Израиль без детей-заложников. Великолепная операция, когда было применено не одно из качеств снайпера – точный выстрел, а головной мозг был применен. Если переговорщик сумел убедить террористов отказаться от своих требований и сдаться – это высокий класс.

БАЛТИЙСКИЙ РУБЕЖ

- Правда ли, что в «Альфе» не любят вспоминать январь 1991-го, Вильнюс, когда Литва уже объявила о своей независимости?

- Тогда уже были захвачены в Литве многие объекты. И два самолета с группой «Альфа» направили в Вильнюс 11 января, чтобы занять телерадиоцентр. Это тяжелая веха в истории нашего подразделения. Мы потеряли офицера. А потом Михаил Горбачев отказался от того, что он причастен к этим событиям.

- Он говорил, что не отдавал приказа идти на штурм?

- Да. Кроме «Альфы» там были еще войска, которые обеспечивали безопасность. Их он тоже «никуда не посылал». Тогда пошел большой отток. Не выдержали многие офицеры – не платили зарплату, не было снаряжения, не было вооружения. И когда от тебя уже первое лицо отказывается, при том, что погиб твой офицер, выполняя боевую задачу – тут все, многие просто посыпались на гражданку. Но дальше-то пошло еще хуже.

- То есть?

- Есть большой список людей, которые сегодня в Интерполе. Люди у нас просто невыездные из-за той ситуации. Они 31 год назад выполняли приказ легитимного президента на территории тогда еще Советского Союза - а сейчас они в международном розыске.

- В Вильнюсе «Альфе» запретили вести огонь на поражение?

- Когда наши предшественники работали, освобождали воздушные суда, не всем боевые патроны давали. У нас принято было так: мы, выполняя задачу, не могли себе представить, чтобы нанести гражданским людям ущерб. То есть, прорываясь в том же Вильнюсе сквозь толпу гражданских, никому в голову не могли придти применять оружие. Да, было запрещено это делать. Да, наши люди были экипированы, в бронежилетах, каждый там стоил десятерых здоровых, и «Альфа» просто особым порядком проходила сквозь толпу. Хотя там достаточно было очередь дать по толпе, и, я думаю, все бы разбежались…

- Но по самой «Альфе» в Вильнюсе стреляли?

- У одного офицера конкретно было пулевое ранение между пластин. Можно говорить, конечно, что это случайность, но, с другой стороны, похоже очень на профессиональный выстрел. Не в грудь, не в спину, а именно между пластин, там, где пуля спокойно пройдет. То же самое у нас было в 1993 году у Белого дома, когда, Гена Сергеев погиб. Точно так же выстрелили ровно в бок, под руку. То есть, работали профессионалы.

5 НАИВНЫХ ВОПРОСОВ

- Зачем нужна «Альфа»?

- Группа «Альфа» была создана 48 лет назад по приказу Андропова, цель у нее четко была ограничена – проведение спецопераций по освобождению заложников.

- Как попасть в «Альфу»?

- Надо иметь огромное желание, очень серьезные физические и психологические возможности. В 1992 году надо было 25 раз подтянуться, 150 отжаться, пробежать 3 километра в спортивной форме быстрее 3.10, челночный бег, 100 метров, 400 метров, километр, марш-бросок. И два вида пулевой стрельбы. Сейчас ориентируются больше на стрельбу и на рукопашный бой.

- Какие противопоказания?

- Чтобы не было родственников за границей, судимых.

- Сколько человек в «Альфе»?

- Начиналось с 30, сколько сейчас — военная тайна.

- Есть ли у Альфы иностранное оружие?

- Были американские винтовки М-16, английские снайперские, австрийский пистолет «глок» очень полюбился. Сейчас в основном все наше, в том числе вся броня. Оснащение спецназовца сегодня - это очень серьезная цифра.