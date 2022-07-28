Росгвардия: ВСУ утопили и бросили 12 танков и БМП-2

Фото: Росгвардия РФ

Прежде чем странам НАТО поставлять Киеву вооружения, стоит взглянуть на эти фотографии. Их сделали с берега одной из рек Луганской Народной Республики. На снимках 12 танков и БМП-2 брошенных у берега отступающими подразделениями Вооруженных сил Украины.

«При проведении разведывательно-поисковых мероприятий в освобожденном от противника районе Луганской Народной Республики спецназовцы Росгвардии обнаружили 12 танков и БМП-2, брошенных отступающими подразделениями ВСУ. Бронетехника имела повреждения», - заявили в Росгвардии.

В ведомстве отметили, что при досмотре бронемашин росгвардейцы изъяли пять 12,7 мм пулеметов «Утес», более ста гранат к 40 мм автоматическому гранатомету иностранного производства CR16 и ящики с патронами различного калибра к стрелковому оружию. Все это в разгар боя показалось украинским военнослужащим лишним. С таким «грузом» далеко не убежишь.

Не жалеют солдаты ВСУ не только свое и иностранное вооружение, но и друг друга.

«На прошедшем брифинге Минобороны России официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Конашенков рассказал о случае «дружественного огня» в Вооруженных силах Украины: «В ходе отступления 25 июля из населенного пункта Покровское Донецкой Народной Республики остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ попали под шквальный огонь и были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны, занимавших позиции второго эшелона в районе населенного пункта Бахмутское».

Такая ситуация возможна лишь в соединениях, что полностью лишены управления, связи и командования. Возможно, именно такая ситуация сегодня в украинских войсках на передовой.

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