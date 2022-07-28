Новое открытие ученых: кишечные инфекции стали передаваться воздушно-капельным путем

Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что делать, если подхватил острую кишечную инфекцию на отдыхе Фото: Shutterstock

ПООБЩАЛСЯ - ЗАБОЛЕЛ

Лето - горячий сезон для вирусов-возбудителей острых кишечных инфекций (ОКИ). Тех самых, от которых у нас болит живот, тошнит и накрывают приступы диареи. В числе главных вредителей - две группы виновников ОКИ: ротавирусы и норовирусы. Именно их решили исследовать поглубже ученые Национальных институтов здравоохранения США (National Institutes of Health).

Новая научная работа опубликована в авторитетном международном журнале Nature и проливает свет на причины суперзаразности «кишечных» вирусов. Если коротко, суть открытия такова: традиционные «болезни грязных рук», вызываемые ротавирусами и норовирусами, передаются не только фекально-оральным путем. Кроме заражения через загрязненные овощи-фрукты, другие продукты и немытые руки, обнаружился еще один способ.

«Мы увидели, что эти вирусы активно реплицируются (то есть размножаются) в слюнных железах и распространяются с их выделениями», - пишут авторы исследования. Иными словами, возможен воздушно-капельный путь заражения. Напомним, он «работает» не только при кашле или чихании (эти симптомы как раз не характерны для рота- и норовирусов), но и при длительном общении на близком расстоянии.

Прокомментировать эти данные мы попросили известного врача-инфекциониста, доктора медицинских наук, профессора кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Николая Малышева.

«ДЕРЖИТЕ ДИСТАНЦИЮ»

- Николай Александрович, зарубежные исследователи пришли к выводу, что рота- и норовирусы могут передаваться со слюной. В научной статье говорится, что это результаты экспериментов на мышах. Насколько велика вероятность, что и людей все так же в данном случае?

- Люди вполне могут заражаться такими кишечными инфекциями воздушно-капельным путем. Это характерная черта адаптации вирусов, расширение механизмов их передачи. Мы не раз наблюдали подобные примеры. Скажем, вирус гриппа был обнаружен в содержимом кишечника. Оказалось, что помимо привычного нам воздушно-капельного пути им можно заразиться и фекально-оральным. Когда появился первый SARS-CoV (возбудитель атипичной пневмонии, «брат» нынешнего коронавируса. - Ред.), сначала было известно только о воздушно-капельном способе передачи. А потом вирус нашли в канализации и дополнили картину его распространения. И такие же данные представили китайцы о коронавирусе: его находят в канализационных смывах, куда никто не кашляет и не чихает.

- Получается, чтобы избежать кишечных инфекций, одного мытья рук и овощей-фруктов мало?

- Да, важно применять еще один надежный метод профилактики - социальное дистанцирование. Если вы будете стараться держаться от людей на расстоянии 1,5 - 2 м, то избежите многих инфекций.

- Есть еще барьерная профилактика - маски и респираторы. Выходит, у них двойной бонус: и риск ковида снижают, и кишечную инфекцию меньше шансов подхватить?

- Конечно. Сейчас я советую всем надевать маски в людных местах, особенно в общественном транспорте.

- Многие думают, что в жару маска на лице усилит эффект духоты и можно заработать тепловой удар.

- Эти опасения сильно преувеличены. Если вы в целом здоровы, такой угрозы нет. А если вам не по себе, чувствуете какое-то недомогание, старайтесь в жару воздержаться от посещения общественных мест, где нужно надевать маску. Переждите дома.

КСТАТИ

300 млн случаев заражений кишечными инфекциями ежегодно приходится на долю ротавирусов и норовирусов по данным ВОЗ.

Чаще и сильнее всего страдают дети, а также подхватившие от них инфекцию бабушки и дедушки. Но и взрослым в расцвете сил эти вирусы могут изрядно подпортить отпуск, усадив в туалет на 3-5 дней.

«В России ротавирусы и норовирусы особенно распространены на юге», - отметил в интервью «КП» инфекционист Николай Малышев.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОКИ: ЧТО НУЖНО И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

В разгар сезона отпусков и летних каникул острые кишечные инфекции (ОКИ) становятся одной из самых частых причин проблем со здоровьем. Мы попросили профессора Малышева перечислить самые эффективные меры первой помощи при появлении симптомов ОКИ. Напомним, это триада «тошнота (рвота) - боли в животе - диарея». Также врач предостерег от распространенных ошибок, которые могут ухудшить состояние или помешать лечению в дальнейшем.

1. Обильное питье: да.

Важнейшая задача - предотвратить обезвоживание и восполнить потерю жизненно-важных микроэлементов (они уходят вместе с жидкостью при диарее и рвоте). Можно купить в аптеке порошок регидрон, развести водой и принимать в соответствии с инструкцией. Это ценное средство изобрел легендарный советский эпидемиолог Виктор Малеев для спасения больных холерой.

- Также вы можете сами приготовить простой раствор: в одном литре кипяченой воды комнатной температуры развести 1 ст. ложку сахара и 1 ч. ложку соли, - советует доктор Малышев. - Глюкоза нужна, чтобы улучшить всасываемость соли. Пить понемногу, как можно чаще.

2. Энтеросорбенты: да, но только если врач подтвердит их необходимость и безопасность в вашем случае.

Это препараты, которые связывают, нейтрализуют и выводят вредные вещества из кишечника. Самый известный сорбент - активированный уголь.

! Профессор Малышев советует не применять такие препараты без предварительной консультации с врачом. Поскольку симптомы острых кишечных инфекций можно перепутать с некоторыми другими болезнями, в частности, с обострением хронических заболеваний органов пищеварения. А в таких случаях сорбентами можно навредить. Поэтому как минимум позвоните дежурному диспетчеру Скорой помощи или в отделение неотложной помощи, опишите симптомы и спросите, рекомендуется ли энтеросорбент.

3. Антибиотики: нет!

- Это одна из самых частых ошибок. Ни в коем случае не начинайте самостоятельно принимать антибактериальные препараты при острых кишечных инфекциях, - предостерегает врач-инфекционист. - С одной стороны, ОКИ нередко вызывают вирусы, антибиотики им как слону дробина. С другой стороны, при ухудшении состояния понадобятся анализы, чтобы подобрать эффективное лечение. А после приема антибиотиков получить адекватный результат, понять, чем вы заражены, крайне затруднительно.

4. Противодиарейные лекарства: нет!

Подобных препаратов много, в инструкции значится: «противодиарейное средство». Такие лекарства тормозят опорожнение кишечника, что в случае ОКИ только вредит, предупреждает профессор Малышев. Чем быстрее все «пролетит», выйдет из вас - тем лучше. Главное, вовремя восполнять потери жидкости и важных элементов - см. выше пункт 1.

ВАЖНО

«Красные флаги»: когда спешить в больницу

При таких признаках нельзя оставаться дома и ждать облегчений - нужно ехать в больницу или вызывать врача на дом:

- обильная диарея и рвота - 3-5 раз в течение нескольких часов;

- появление примесей в кале: кровь, слизь;

- повышение температуры выше 37,5 градусов;

- тахикардия (пульс выше, чем обычно) или брадикардия (пульс ниже, чем обычно).