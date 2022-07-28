В Британии признали, что западные СМИ скрывают правду о событиях на Украине

То, что о происходящем не только на Украине, но и вообще в мире, можно узнать лишь с учетом навязанного официальным Лондоном мнения Фото: REUTERS

Свобода слова в британских СМИ существует особенным образом. И если говорить о ситуации на Украине, то время от времени газеты Туманного Альбиона публикуют статью, автор которой сетует на то, что о происходящем не только на Украине, но и вообще в мире, можно узнать лишь с учетом навязанного официальным Лондоном мнения.

Удивительно, но факт: для публикации такой своеобразной жалобы снизошла даже The Times. На страницах этой газеты опубликована статья Рона Лиддла, который открыто заявляет – на Западе намеренно скрывают правду как о российской позиции по Украине, так и об успехах Москвы в рамках проводимой ею спецоперации.

- Каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым не было бы оно, принимается нами за чистую монету. – пишет Лиддл. – Незначительные успехи украинцев искусственно освещаются в огромном информационном поле, а вот крупные успехи россиян освещаются значительно скромнее.

Он признает: «Наш взгляд на этот военный конфликт не беспристрастен, он формируется принятием желаемого за действительное».

Лиддл демонстрирует и знаменитый тонкий британский юмор, обращаясь к согражданам с вопросами о жизни в Великобритании. Например, он обращает внимание на бездействие лондонской полиции. И спрашивает – что же делали стражи порядка – раскрашивали свои авто в цвета ЛГБТ-радуги, тренировались правильно опускаться на одно колено, чтобы не упасть, выслушивали рекомендации торговцев наркотиками?

Читатели The Times откликнулись комментариями:

- Ваш анализ ситуации на Украине попал в самую точку!

- Вы затронули ключевой момент – безостановочное распространение дезинформации британскими СМИ. Что бы не происходило в мире, мы получаем только освещение в виде узкого набора клише, такими как «русское варварство» или «украинский героизм».