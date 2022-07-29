Египет обойдется без украинского зерна Фото: REUTERS

Египет обойдется без украинского зерна

Агентство Рейтер сообщило, что Египет отказывается от украинского зерна. По данным британцев, Главное управление по поставкам товаров (GASC) этой североафриканской страны освободило от обязательств по отгрузкам 240 тысяч тонн пшеницы две компании - «Нибулон» и Inerco Trade. Эту пшеницу египтяне закупали еще в декабре 2021 года. Но отгрузить зерно не успели. Всего же в незалежной застряло около 300 тысяч тонн зерновых для Каира. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на недавних переговорах в египетской столице подробно объяснил что наша страна делает максимум возможного для того, чтобы потребители украинского зерна смогли его получить. А Киев, кажется, делает максимум для того, чтобы такого не случилось. Потому Каир сейчас смотрит на более надежных поставщиков — и они точно не под жовто-блакитным флагом.

Корректировщики обстрелов Херсонщины попались

Российские спецслужбы выявили украинских агентов — таких во время Великой Отечественной кончали на месте. Эти люди корректировали обстрелы в Херсонской области. Управляла ими женщина-координатор. В сообщении говорится: «При попытке видеосъемки у военного объекта задержан гражданин Украины Андрей Тикунов». Этот 22-летний хлопец работал на консервном заводе, а в перерывах межу закатыванием банок корректировал ракетно-артиллерийского огонь ВСУ. Из-за наводок бойкого Андрейки удары украинских артиллеристов достигали российского армейского корпуса, размещенного в Херсонской области. У него были и подельники, а боссом оказалась гарна украинска дивчына. Впрочем, теперь красота увянет.

«Воины света» бросают американское оружие

ВСУ бросают хваленые американские гаубицы М777 при отступлении. В этом признался командир украинской роты 10-й горно-штурмовой бригады Андрей Савчук. Он своевременно сдался в плен бойцам ЛНР. А, подняв руки, рассказал всю правду:«Если в заграничных армиях орудие ломается – его везут на ремонт, а нам сказали, что ремонтировать на месте». Но по словам Савчука это под постоянными обстрелами почти невозможно. Итог - ВСУ оставляют неисправные М777. Комроты заявил, что войска очень хорошо были обеспечены вооружением в начале спецоперации, но к середине июля его подразделение осталось без боеприпасов и оружия — при том, что значительная часть иностранного вооружения была брошена при бегстве с позиций. Этот позитивный видеоролик с признаниями надо показывать американским конгрессменам, которые лоббируют оружейные поставки Киеву.

Секретарь украинского Совбеза смело грозит Москве

Алексей Данилов, секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны, заявил, что в ответ на российские ракетные удары Киев может атаковать «территории, откуда это идет». Сообщил сомневающимся, что у Киева есть воля принимать серьезные решения. И как раз эта воля и спасла незалежную 24–25 февраля. Данилов заявил: « Заявление нашего президента, что мы будем давать ответ именно по тем территориям, откуда это идет, – яркое подтверждение нашей решительности». Но вообще украинская решительность до сих пор распространялась на мирные села Курской, Брянской и Белгородской областей, где отважные украинские ракетчики и вертолетчики своими высокоточными ударами разрушали коровники, клубы, школы и дома простых селян.

Восточным немцам плевать на Украину

Немецкое издание Der Tagesspiegel получило данные опросов компании Forsa за нескольких месяцев — и по этим данным на востоке ФРГ значительно больше респондентов, чем на западе страны считают, что Германия слишком много делает для поддержки Украины. На западе этого мнения придерживается примерно каждый пятый (18%) житель, а на востоке — 34%. С начала мая от 54% до 61% западных немцев выступали за поставки Берлином тяжелого вооружения Киеву. А на востоке ФРГ подобные шаги поддерживают в среднем 32%. И вообще бывшие жители ГДР в основной свое массе полагают, что правительству надо заниматься проблема своего населения, а не выполнять истеричные требования Киева. Все-таки правильно воспитывали людей к востоку от стены.

Украинские беженцы в Британии достали домовладельцев

Семья 36-летнего Максима Хирика с пятью детьми (почему он родину не защищает?), которую ранее выгнал из дома британский офицер, никак не может найти жилье. Почему? Арендодатели не хотят украинским беженцам ничего сдавать. Хирик с домочадцами прибыл в королевство в мае. Жилье в рамках госпрограммы в городке Фэрхем им предоставил офицер Королевского флота Дадли Мальстер. Но уже через несколько недель потребовал от них покинуть жилье. Хирик с помощью краудфандинга собрал более 20 тысяч фунтов стерлингов. Но уже полтора десятка домовладельцев отказали им в возможности арендовать жилье. Сейчас его проблемой занимается команда из четырех(!) адвокатов. Они пытаются помочь ему с жильем и трудоустройством. Но вот вопрос: откуда у этого бедного беженца средства на то, чтобы перетащить из Украины в Британию семейство из девяти человек и на какие шиши он смог нанять целую толпу законников для решения своих проблем?

Тренер киевского «Динамо» поражен криками турок

Мирча Луческу, наставник киевского «Динамо», возмутился скандированием фанатами турецкого «Фенербахче» имени президента России по ходу матча Лиги чемпионов в Стамбуле. Киевляне выиграли 2:1. Когда на 57-й минуте матча «динамовец» Виталий Буяльский забил гол и сделал провокационный жест в адрес местных болельщиков, трибуны стали скандировать «Путин». Из-за этого тренер Луческу не явился на послематчевую пресс-конференцию. Зато сказал: «Я не ожидал таких скандирований. Мне очень жаль». А когда пять лет назад он был главным тренером питерского «Зенита» и получал 4 млн евро в год в стране, которую возглавляет Путин — румынскому тренеру не было жаль?

Глава бельгийского МИДа посещала российский Крым

Новоиспеченная глава бельгийского МИДа Аджа Лябиб ровно год назад посещала Крым и называла его частью России. Другой бы за это загремел в черные списки запрещенного в РФ сайта «Миротворец», но толерантный украинский МИД в особых случаях на многое готов закрыть глаза:« Мы положительно отмечаем заверения Лябиб о поддержки Украины в ее борьбе против России. Мы продолжим координацию позиций Украины и Бельгии в контексте введения новых санкций ЕС против России, и предоставления Украине военной и финансовой помощи». А ведь эта девушка 24 июля 2021 года была в Севастополе на фестивале фестиваля «Глобальные ценности». И в соцсетях размещала свои фото оттуда и сообщение, что для визита в Крым получала российскую визу. За год осознала ошибки бурной, (но недавней) молодости и качественно раскаялась? Двойные стандарты — нет, не слышали.

Украинцы в Донбассе расстреливают своих

По данным Минобороны РФ, боевики теробороны незалежной на территории ДНР расстреляли группу военнослужащих ВСУ при попытке их покинуть свои позиции. Вот что заявил генерал-лейтенант Игорь Конашенков: «В ходе отступления 25 июля из населённого пункта Покровское Донецкой Народной Республики остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ попали под шквальный огонь своих же. Украинские мотострелки были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны». Этот заградотряд занимал позиции второго эшелона в районе населённого пункта Бахмутское. А потом они будут считаться героями боев с восточными варварами?

Рада полякам так рада, что наделила их массой прав

Рада поддержала законопроект об особых гарантиях для граждан Польши. Они свободно смогут находиться на территории Украины полтора года после принятия закона. У поляков будут все те же права и свободы, что и у граждан незалежной. Закон поддержали 283 депутата Рады. Полякам дали права на трудоустройство и госрегистрацию как налогоплательщиков, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в учебных заведениях, медобслуживание на территории Украины и отдельные социальные выплаты согласно законодательству. Показательно, что Зеленский инициировал законопроект «в знак благодарности польскому народу за солидарность и поддержку Украины». Вряд ли ему ответят взаимностью семьи польских наемников, которых крошат на Донбассе уже сотнями. А украинские соцвыплаты и медобслуживание — это, конечно, бесценно...