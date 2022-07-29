Учителям сократят бюрократическую нагрузку - оставят лишь пять обязательных отчетов

Беда современной системы школьного образования в том, что педагоги перегружены Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НАГРУЖАТЬ ВСЕ БОЛЬШЕ ИХ...

В педагогической среде сейчас затишье – самый разгар каникул, середина длинных летних учительских отпусков. Редкая тема способна всколыхнуть профессиональные чаты. Но проект приказа Министра просвещения о перечне документов, которые необходимо заполнять учителю в силу своей профессиональной деятельности именно из таких, резонансных.

Все признают: беда современной системы школьного образования в том, что педагоги перегружены. В классах по 30 – 40 детей, почти никто из предметников не работает на одну ставку – и на жизнь зарабатывать надо, и свободные вакансии закрывать, вот и берут двойную норму часов. Плюс еще добавились реалии современной жизни, о которых лет 20 назад и не задумывались. С появлением новых технологий школьные наставники всегда на связи, чем многие родители пользуются беззастенчиво, не прекращая диалог с классным руководителем ни ночью, ни в выходные. Ну и официальные запросы на школу сыплются непрерывным потоком: а где дети проводят летние каникулы? А как они обеспечены компьютерной техникой, камерами для проведения дистанционных занятий? А как ведут себя в соцсетях? Не состоят ли в подозрительных группах? Какие кружки посещают? Кто руководит этими кружками, сколько академических часов в неделю занимаются?..

Совет Федерации весной 2019 года провел опрос среди 50 тысяч педагогов о том, какие отчеты им приходится составлять. Полученные ответы оказались шокирующими. Каких только данных различные органы не запрашивали у школ! Вплоть до того, что паспортные столы требовали написать, сколько учеников получили паспорта, а сколько еще нуждаются в этом. А региональные департаменты здравоохранения выясняли у педагогов, какие прививки и когда были сделаны школьникам. Казалось бы, зачем?! Ведь эта информация есть наверняка в ведомственных базах данных? Но с другой стороны, в этих базах данных нужно копаться, сортировать, запросы грамотно составлять. Гораздо проще перекинуть ответственность на безответных педагогов – а потом взять, и приложить полученную информацию к своему отчету…

КОГДА НЕЛЬЗЯ, НО ВСЕ-ТАКИ МОЖНО

В общем, проблема не нова. И работа по сокращению бюрократической нагрузки идет уже много лет. И, наконец, вышла на финишную прямую. Этим летом был опубликован проект приказа министра Просвещения, который должен был очертить круг документов, заполнения которых можно требовать от учителей. Причем в законе прописано строго: испрашивать отчеты можно только те, то перечислены в приказе. А больше – ни-ни. Перечень исчерпывающий.

Вот только в этом проекте содержалось 11 пунктов, описывающих документы. И один из них – что список может быть дополнен локальными актами школы. Шум в педагогическом сообществе поднялся нешуточный. Ведь один этот пункт перечеркивал все написанное выше! Администрация школы чаще всего в оппозиции учителям. Мало кого из директоров волнует, когда МарьВанна будет строчить многостраничные отчеты. Главное – отчитаться перед вышестоящим начальством. Поэтому принять локальные акты, расширяющие список, руководителям школ ничего не помешает.

После бурного общественного обсуждения перечень все же был сокращен. Кажется, действительно до минимума.

ВАЛ ПО ПЛАНУ

Итак, по последней версии документа, которая, как ожидается, вступит в силу 1 сентября уже этого года, с учителя разрешено требовать следующие документы:

1) рабочую программу учебного предмета (в том числе внеурочной деятельности),

2) журнал учета успеваемости;

3) журнал внеурочной деятельности (если человек ее проводит);

4) план воспитательной работы (для классных руководителей);

5) характеристика на обучающегося (по запросу).

Заполнение личных дел школьников, ответы на вопросы вышестоящих организаций, как ожидается, станут поручать специальному административному сотруднику, нанятому на ведение подобной бюрократической работы.

Что ж, с этим, кажется, вполне уже можно жить. Появится у педагога лишние 10 – 15 – 30 минут в день, чтобы постараться разобрать каракули Петрова, может, он предложил гениальное решение задачи? Поговорить с Кузнецовой, почему у нее внезапно пропал интерес к учебе – ведь такая старательная девочка раньше была. Задержаться после уроков с Сидоровым, который проболел три недели и теперь никак не разберется с дробями. Ну, по крайней мере, мы, родители, на это очень рассчитываем.

ГЛАС НАРОДА

При желании затребовать можно все что угодно…

Правда, сами педагоги в свое счастливое будущее не очень-то верят. И саркастически пишут в профессиональных сообществах соцсетей: «То есть, когда завуч скажет мне, к примеру, подать ей план работы с неуспевающими или, не дай бог, анализ ВПР (Всероссийские проверочные работы, прим. Ред.), то можно на законных основаниях ничего этого не делать? И мне за это ничего не будет?»

Представители администрации спешат охладить головы, несколько ошалевшие от такой перспективы: «Я, как зам по ВР (воспитательной работе – прим. Ред.), напомню, что и анализ, и планы работы с разными категориями обучающихся, и много чего ещё как раз и входят в План воспитательной работы кл. руководителя… При желании в структуру плана много чего ещё можно вставить, а считается всё это одним документом. А уж то, что от школ требуют вышестоящие, явно пятью документами не ограничится, с ужасом вспоминаю гору документов, которые мы были обязаны представить на министерской проверке…».

В общем, в профессиональной среде отношение к документу настороженное. Не раз битым в борьбе с бюрократической махиной педагогам сложно поверить, что вал бумаг можно взять, и отменить. «Ну да, ну да... А как же ещё десяток отчётов о том, что стало меньше отчётов? Можно ещё отчёт о том, сколько точно минут в день на каждого учителя освободилось за счёт уменьшения количества отчëтов»…

Есть и такие отклики: «А как сократить всякие конкурсы-олимпиады-курсы-голосования-вебинары-«обязательно пройти и сдать фотоотчет»? Именно они создают обстановку нервозности и напряга. Открываешь журнал, а там каждый день 10-20 объявлений. "Участие обязательно!" "Срочно!!!" "Завтра прислать результаты участия в конкурсе!" "Это важно для рейтингования школ!" В каких головах рождаются эти бредовые конкурсы и другие мероприятия, которые сыплются как из рога изобилия?» Гонка за рейтингами школ и внутри школы – это злокачественная болезнь, которая сжирает остатки старого педагогического наследия, причем лучших его постулатов. Таких, как призыв искать подход к каждому ребенку, например. Но это совсем другая, отдельная история, в которой хорошего конца даже не видно…

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Опасения педагогов, что администрация найдет лазейки, как нагрузить сотрудников дополнительно, не беспочвенны. Школа – это настолько консервативная структура, что многие вещи в ней делаются совершенно бессмысленные, но «не нами было заведено, не нам и отменять». Например, с повсеместным введением электронных журналов отпала необходимость в бумажных, как и в индивидуальных дневниках школьников. Однако во многих местах до сих пор учителей заставляют дублировать – ставить оценки и в ЭЖ, и в бумажный дубликат (хотя есть специальное разъяснение Минпроса, что это не нужно). А самые старательные еще и дневники у учеников требуют – и тратят свое время на их контроль и переписывание оценок туда. Плачут на форумах, стонут – двойная-тройная работа, так жалко на нее убивать часы! Но перестать делать бессмыслицу даже не заикаются: «А вдруг с этой вашей шайтан-электронной системой что случится? Не станет ни ЭЖ, ни облаков, куда данные копируются. Или свет в школе отключат на целый месяц. Помянете тогда мою предусмотрительность!»