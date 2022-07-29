Анекдоты: Многие убеждены, что Незнайка побывал на Луне, но не верят, что там были американцы

В детстве я мечтал о собаке. Но вырос и решил завести себе холодильник с пивом.
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Когда удаляете у стоматолога зубы, то обязательно их забирайте с собой.
А то стоматологи кладут эти зубы себе под подушку, и им Зубная фея приносит деньги.
Стоматологи поэтому такие богатые.
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У китайского магната спросили:
- Как вам удается так качественно подделывать автомобили всемирно известных автогигантов?
- Очень просто, крадем чертежи, посылаем шпионов со скрытыми камерами, которые снимают весь процесс производства автомобиля на заводе, и повторяем до мельчайших деталей на нашем заводе.
- А русские автомобили тоже подделываете?
- Пытались. Не получилось. Наши китайские рабочие после второго стакана водки отключаются.
* * *
- Софочка, ты не боишься, шо твой Фима пойдет налево?
- Ой, девочки! А чего бояться? Главное - таки там с ним не встретиться...
* * *
Отправляющийся на высокогорное восхождение альпинист, страдающий хронической хрипотой, ищет спутника, умеющего громко кричать «Спасите!».
* * *
Любитель голубей показывает своих питомцев.
- А вот здесь я скрещиваю почтовых голубей с попугаями.
- Зачем? Чтобы разноцветными были?
- Нет. Если он заблудится, то сможет спросить дорогу.