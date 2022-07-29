Анекдоты: Многие убеждены, что Незнайка побывал на Луне, но не верят, что там были американцы

В детстве я мечтал о собаке. Но вырос и решил завести себе холодильник с пивом.

* * *

Когда удаляете у стоматолога зубы, то обязательно их забирайте с собой.

А то стоматологи кладут эти зубы себе под подушку, и им Зубная фея приносит деньги.

Стоматологи поэтому такие богатые.

* * *

У китайского магната спросили:

- Как вам удается так качественно подделывать автомобили всемирно известных автогигантов?

- Очень просто, крадем чертежи, посылаем шпионов со скрытыми камерами, которые снимают весь процесс производства автомобиля на заводе, и повторяем до мельчайших деталей на нашем заводе.

- А русские автомобили тоже подделываете?

- Пытались. Не получилось. Наши китайские рабочие после второго стакана водки отключаются.

* * *

- Софочка, ты не боишься, шо твой Фима пойдет налево?

- Ой, девочки! А чего бояться? Главное - таки там с ним не встретиться...

* * *

Отправляющийся на высокогорное восхождение альпинист, страдающий хронической хрипотой, ищет спутника, умеющего громко кричать «Спасите!».

* * *

Любитель голубей показывает своих питомцев.

- А вот здесь я скрещиваю почтовых голубей с попугаями.

- Зачем? Чтобы разноцветными были?

- Нет. Если он заблудится, то сможет спросить дорогу.