Минобороны: нацбаты ВСУ заминировали дамбу в Артемовске

Боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба Фото: REUTERS

«По имеющейся достоверной информации, в Артемовске (Махмут) Донецкой Народной Республики боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба городского водохранилища, которую они планируют взорвать, после чего киевские власти по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинят российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по гидродинамически опасным объектам», - заявил на прошедшем брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник отметил, что в случае реализации данной бесчеловечной провокации в зоне прогнозируемого затопления «окажутся жилые кварталы города с численностью населения более 35 тысяч человек. Кроме того, после ухода воды возможно повреждение систем жизнеобеспечения (водопровода, канализации и очистных сооружений), что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки».

«Заранее предупреждаем мировое сообщество и международные организации о готовящейся провокации, в результате которой могут пострадать мирные граждане. Еще раз акцентируем внимание, что в ходе специальной военной операции Вооруженные Силы России не наносят удары по гражданским объектам», - подчеркнул Мизинцев.

Тем временем, подразделения Вооруженных сил Украины и теробороны продолжают использовать жилые дома, образовательные учреждения и другую социальную инфраструктуру в военных целях:

- «В Кривом Роге в жилых домах (ул. Волшебная) дислоцированы подразделения ВСУ, оборудованы склады оружия и боеприпасов, при этом эвакуация местных жителей не проводилась».

- «В Новодмитровке Донецкой Народной Республики на территории сельскохозяйственного предприятия боевики националистических батальонов разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя их на ответный огонь».

- «В Днепре на территории индустриального училища (просп. Сергея Нигояна) и в здании общежития национального университета (просп. Гагарина) дислоцированы подразделения территориальной обороны, оборудованы склады боеприпасов, при этом, эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась».

«Данные факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение киевскими властями нормами международного гуманитарного права. Несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, такие циничные действия киевского режима по-прежнему остаются без внимания мировой общественности», - обратил внимание представителей СМИ Михаил Мизинцев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 26 658 человек, в том числе 3 907 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 924 526 человек, из которых 463 897 – дети».

-«Государственную границу Российской Федерации пересекли 478 897 автомобилей, в том числе за сутки – 7 035.

В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

-«На «Горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 21 обращение с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 759 726 таких обращений из 2 139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории Донецкой Народной Республики».

- «Для значительной части украинцев, фактически преданных собственной преступной властью, российская гуманитарная помощь остается единственной возможностью выжить. На пунктах сбора подготовлено свыше 52 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 48 968,8 тонны гуманитарной помощи, проведены 1 374 акции, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 468,5 тонны гуманитарной помощи».

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