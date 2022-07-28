Сбежавшая из России Чулпан Хаматова раскрыла печальную правду о жизни в эмиграции

Хаматова старается не терять присутствия духа. Однако ее заявления красноречиво дают понять о том, насколько сильно знаменитость разочарована происходящим Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чулпан Хаматова дала свежее интервью в Латвии. На этот раз сбежавшая из России артистка пожаловалась на свое житье на чужбине и с ностальгией вспомнила свою сытую жизнь в Москве.

Чулпан Хаматова живет в Латвии несколько месяцев. Она трудится в рижском театре и занимается воспитанием детей. Актриса не скрывает, что ее нынешний уровень жизни разительно отличается от того, к чему она привыкла в России.

Знаменитость призналась, что не может позволить себе жить на широкую ногу, как это было на Родине. "Конечно, это не то, к чему я привыкла, будучи известной актрисой в России, одной из самых высокооплачиваемых", - посетовала 46-летняя актриса.

Хаматова старается не терять присутствия духа. Однако ее заявления красноречиво дают понять о том, насколько сильно знаменитость разочарована происходящим. "Российские карты были заблокированы, у меня началась паника", - добавила Хаматова.

Чулпан женщина не бедная. В Москве у нее осталась квартира за несколько десятков миллионов рублей. Однако сейчас ее зарплата в местном театре не покрывает расходов. Только коммуналка за роскошный дом актрисы составляет 450 евро.

На прежнем месте работы - в театре "Современник" у Чулпан была максимальная ставка, доплаты и 20% надбавка за звание народной артистки. По самым скромным подсчетам, театр платил Хаматовой ежемесячно около 230 тысяч рублей. Кроме того, артистка выступала на сцене Театра Наций. Так, перед побегом из России Хаматова заключила с культурным учреждением контракт на 1 964 339,45 рубля. И это не считая репетиций, которые оплачивались по отдельному тарифу.

Впрочем, главные заработки приходились на киносъемки. Здесь гонорары могли доходит до нескольких миллионов. Выплаты за один съемочный день у артистки составляли до 500 тысяч рублей.