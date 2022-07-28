Откровения "солдат неудачи" про ВСУ: бардак, потери и ужасающая коррупция

Запад шлет Украине гигантскую военную помощь, значительная часть ее раскрадывается Фото: REUTERS

Известная американская журналистка Линдси Снелл, специализирующаяся на конфликтах в регионах Кавказа, Северной Африки и Ближнего Востока, побывала на Украине и встретилась с несколькими иностранными наемниками, которые воюют сейчас на стороне Украины в рядах ВСУ. Выводы, которыми наемники поделились с ней, а она опубликовала на своем сайте, неутешительны ни для Украины, ни для помогающего ей Западу.

Первое, что ее поразило в рассказах наемников – это полный бардак в подразделениях, в которых находятся эти наемники.

БАРДАК И ПОТЕРИ

Француз Бастьен (здесь и далее Линдси заменила реальные имена наемников псевдонимами), который 4 года прослужил во французской армии и воевал в Ираке: "На каждого украинского солдата приходится, может быть, три российских солдата. Это плюс российская артиллерия и кассетные боеприпасы действительно замедлили нас. По сути, мы просто пытаемся удержать нашу позицию".

Странная оценка, если учесть, что российская группировка вместе с Народной милицией ЛДНР уступает ВСУ по численности в разы. Вполне вероятно, что такое превосходство создавалось для наступления на локальных участках. Тем не менее, Бастьен надломлен и душевно (если у таких, как он, есть душа, и физически: "Я на передовой уже больше месяца. Мое тело устало. Мой дух устал. Мне просто нужно дышать".

Канадец Шон, 30-летний ветеран канадской армии: "Очень немногие подразделения готовы снова продвигаться со своих позиций вперед. Большинство сгорело или уничтожено. Напуганы или устали. Я с отрядом добровольцев, которые очень хотят сражаться. Но украинские войска натягивают нам поводья, не желая быть активными. Я думаю, это означает, что украинские военные выдыхаются. То, что начиналось как отдых и перезагрузка, превратилось в статичность". Больше всего Шона поразили в рядах ВСУ бардак и неорганизованность: "Подразделения, которым нужно противотанковое оружие, не имеют его, в то время как подразделения, которым оно не нужно, имеют его. Уровень скопления людей здесь экстремальный".

А вот 23-летнего наемника Сэма из Великобритании поразило не только это.

- Отсутствие подготовки и организации… Некоторое время я работал в больнице, что было неприятно, потому что, помимо осколочных ранений, большинство ранений были связаны с дружественным огнем, - разоткровенничался британец. - Я полагаю, что это не та история, которую люди хотят услышать, но разрыв между тем, как война показана в СМИ, и реальностью этого места довольно смешон.

Его выводы подтверждает и наемник из США Стив, который с февраля находится на Украине в рядах ВСУ в качестве военного и медицинского инструктора.

- Вероятно, более половины ранений - это дружественный огонь, подтверждает Стив и обращает внимание на еще одну характерную особенность войны на Украине. - Я воевал на Ближнем Востоке и в Африке, и я никогда не видел такого уровня коррупции.

ПРОДАЮТ ВСЕ И ВСЯ

Стальные пластины (вместо бронированных) выдавались передовым войскам, которые прошли трехдневную подготовку. Их отправили с одной винтовкой на несколько человек и дали 120 патронов, - поделился Стив. - Мы с их командиром умоляли высшее командование не отправлять парней, особенно с таким снаряжением, но они не послушали. Я обучил более 2000 украинских солдат, и я думаю, что, по крайней мере, половина сейчас мертва.

Линдси особо отметила, что абсолютно все, с кем она говорила, отмечали, что хотя Запад шлет Украине гигантскую военную помощь, значительная часть ее раскрадывается.

- Пропадает как гражданская, так и военная помощь. В этой стране есть проблема коррупции, которая неизбежно повлияет на исход войны, - признался еще один британский наемник Майк. - Абсолютно все — ракеты Javelin, другие ракеты, транспортные средства, винтовки, боеприпасы, гранаты — все это было украдено. И это происходит по обе стороны границы. Многое из этого украдено в Польше, но это обязательно происходит, когда оно попадает и в Украину.

При этом, все они считают, что украинским солдатам приходится гораздо тяжелее, чем иностранцам, потому что наемников стараются снабжать и волонтеры, и командование все же получше. Да они и сами имеют возможность купить необходимое им.

- Нам лучше, чем украинцам, потому что мы сами можем поставлять большую часть необходимого снаряжения для себя, - рассказал журналистке все тот же канадец Шон. - Мы покупаем себе топливо, продовольственные пайки. Моя группа покупает даже оружие у группы волонтеров. Эта группа добровольцев, которая не из западной страны (?), украла оружие, которое она продает нам и другим группам, из той военной помощи, что поступает в Украину.

То есть либо украинские, либо польские волонтеры крадут поставляемое Украине Западом вооружение, чтобы продать его этим самым наемникам. Вот это логистика и бизнес! А дефицит есть, по признанию наемников, практически по всем позициям – бронежилетам, транспортным средствам, оружию и боеприпасам.

И это говорят те, кто не сбежал назад в ту страну, из которой он приехал на "сафари", чтобы "поубивать несколько русских". А сбежавшие уже насчитываются тысячами. И они не очень охотно рассказывают о том, что с ними было на Украине.

В общем, если раньше наемников называли "псами войны" и солдатами удачи", то Украина, без сомнения, внесла в это понятие очень существенные коррективы, и тех, кто подписал контракты с ВСУ, вполне можно теперь называть "солдатами неудачи".

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