Виноград, гравитация, звезды: Под Анапой появилось место, которое должен посетить каждый. Фото: пресс-служба «Скалистый берег»

В Краснодарском крае развивается энологический туризм. И новой точкой притяжения на карте для гостей со всей России становится село Варваровка, расположенная неподалеку от города-курорта.

27 июля здесь открыл свои двери новый центр энологического туризма «Скалистый берег». Корреспонденты «Комсомольской правды» побывали на открытии и своими глазами увидели, как на склонах поспевает новый урожай винограда, оценили уникальное архитектурное сооружение, и узнали, что нового для себя может открыть даже бывалый путешественник.

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Гостями торжественного мероприятия стали представители власти, эксперты отрасли и журналисты.

Торжественное открытие. Фото: пресс-служба «Скалистый берег»

Как сказал заместитель главы Краснодарского края Андрей Коробка, развитие виноградарства и виноделия для Краснодарского края - важнейшая задача. Уже сегодня семимильными шагами идет закладка виноградников с новыми сортами, в том числе автохтонными, которые пробовали выращивать еще наши предки.

- За последние десять лет в Анапе открыты очень правильно спланированные винодельни с хорошим оборудованием, - подчеркнул мэр города-курорта Анапа Василий Швец. - А сегодня в нашей винодельческой семье стало еще на одно интересное предприятие больше.

Сергей Ступницкий, генеральный директор центра «Cкалистый берег». Фото: пресс-служба «Скалистый берег»

- Мы тщательно готовились и проделали большую работу, - признался генеральный директор центра «Cкалистый берег» Сергей Ступницкий. - Первые виноградники были заложены здесь еще в 2011-2013 годах.

Как оказалось, за время их роста на территории успели построить уникальное гравитационное производство, встроенное в ландшафт. При этом весь виноград собирается исключительно вручную.

ТОП-100 ЛУЧШИХ АРХИТЕКТУРНЫХ СООРУЖЕНИЙ РОССИИ

Развернуться есть где. Общая площадь территории - 98,5 гектара со своим уникальным ландшафтом и микроклиматом. Аскетичные скалы здесь вырастают прямо из Черного моря. Они поднимаются на сотни метров к густым хвойным лесам и виноградникам. Их окружают реликтовые хвойные и уникальные можжевеловые фисташковые леса.

Благодаря расположению на высоте - а она достигает от 150 до 250 метров над уровнем моря - и особенностям терруара на здешних виноградниках выращивают 8 (!) сортов винограда. Ими, к слову, занята треть всех площадей.

Топ-100 лучших архитектурных сооружений по версии журнала «Проект Россия». Фото: пресс-служба «Скалистый берег»

Но не только природная красота манит отдыхающих. Уже сейчас туристов в Варваровке удивляет своим необычным видом здание, которое в этом году вошло в топ-100 лучших архитектурных сооружений по версии журнала «Проект Россия». И является номинантом премии ArchDaily - Building of the Year 2021/«Здание года 2021» в категории «Промышленная архитектура».

Только представьте: стеклянные стены отражают плывущие по небу облака. Здесь же - большая смотровая площадка. А само здание - в виде словно парящей в воздухе прибрежной гальки.

«ГРАВИТАЦИЯ»

Все это и многое другое теперь доступно и для посетителей в рамках экскурсионной программы «Гравитация», названной так в честь гравитационного способа получения продукта, который применяется в этом хозяйстве.

- Применяемый на предприятии гравитационный способ получения продукта является уникальным и заключается в том, что многие процессы происходят под гравитацией, без перекачивания насосом - за счет свободного перелива с верхнего уровня на более низкий, - рассказала директор по производству центра «Скалистый берег» Ирина Яковенко. - Это позволяет сохранять лучшие качества продукта.

Экскурсионная программа «Гравитация». Фото: пресс-служба «Скалистый берег»

Всего за два часа экскурсии туристы смогут узнать как об истории места, характере здешних почв и климате, так и о том, какие сорта винограда произрастают на участках и в чем заключается концепция главного здания. А также побывать в производственных цехах и «погребах» с бочками, где круглогодично поддерживается температура в 15 градусов. А в завершение экскурсии - отведать и все пять выпущенных здесь напитков.

ТЕЛЕСКОП И ЗВЕЗДЫ

К слову, с августа текущего года в Варваровку будет запущена и вторая экскурсия. Когда-то давно именно сюда приезжали астрономы, чтобы наблюдать за звездами. И этот факт натолкнул на идею разработать романтичный тур, включающий наблюдение за космическими объектами.

Для этих целей даже приобрели телескоп и привлекли профессионального астронома. Ведь ночью с террасы стеклянного здания можно будет увидеть различные небесные тела: звезды, планеты и метеорные потоки.

Экскурсии с романтичным названием «Вино и звезды» будут проходить в вечернее время, с 19:30 до 22:00. В тур войдет и посещение производства, а также дегустация под звездным небом.

Общая площадь территории - 98,5 гектара со своим уникальным ландшафтом и микроклиматом. Фото: пресс-служба «Скалистый берег»

Руководство нового туробъекта поддерживает заповедник «Утриш», находящийся в непосредственной близости от виноградников. Он имеет статус ключевой орнитологической территории России - это место обитания черепахи Никольского и других редких видов птиц и животных, внесенных в Красную книгу. Недавно заповеднику организаторами экскурсий были переданы пять современных фотоловушек, позволяющих фиксировать проживающих на его территории животных.

Уже сегодня приезжающий в Анапу турист может совместить визит в заповедник «Утриш» с новым энотуром. В планах у организаторов - разработка совместных туров, чтобы весь день отдыхающих был заполнен: ранним утром можно прогуляться по заповеднику, после обеда посетить экскурсию в «Скалистый берег» или полюбоваться ночным небом. А посмотреть тут, действительно, есть на что. Равнодушных точно не останется!

НАША СПРАВКА

Энотуризм в России - молодое туристическое направление, включающее, помимо дегустаций, знакомство с терруаром, сбор урожая, лекции и мастер-классы, курсы для сомелье и встречи с виноделами.