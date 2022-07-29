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Читайте также29 июля 2022 14:45

Без этого ребенку не закончить даже среднюю школу

Что нужно понимать про ОГЭ

Для школьников и их родителей нет слова страшнее "ЕГЭ". Однако, экзамен, который сдается в 9 классе, не менее, а часто и гораздо более важен. Без ОГЭ нельзя получить аттестат об общем среднем образовании. А с хорошими баллами можно поступить в профильный колледж и техникум, чтобы уже с 9 класса погружаться в будущую профессию. Многих по-настоящему востребованных специалистов в высокотехнологичных областях учат именно там.

О том, что нужно знать школьникам и родителям, чтобы не провалить ОГЭ - читайте в материале kp.ru.

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