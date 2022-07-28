Брат Дмитрия Хворостовского бурно отреагировал на любовную связь вдовы певца

Флоранс Илли познакомилась с Дмитрием Хворостовским в Женеве в 1999 году во время репетиции оперы "Дон Жуан" Фото: Мила СТРИЖ

Поклонники Дмитрия Хворостовского обсуждают сенсационную новость. Вдова ныне покойного оперного певца Флоранс Илли-Хворостовская больше не одинока. Она встречается с телеведущим, который младше ее на четыре года. О любовной связи женщины высказался брат Хворостовского.

Вдова Дмитрия Хворостовского получила благословение на любовные отношения со стороны родственников умершего от рака певца. Как сообщает Daily Mail, 52-летняя Флоранс Илли-Хворостовская встречается с 48-летним британским телеведущим Джорджем Кларком.

Родня Хворостовского поддержала решение женщины построить личную жизнь с новым избранником. "Мы должны понимать, что, если женщина не поддерживает свою женственность, она довольно быстро превратится в старушку. Тогда она никому не была бы интересна - ни своим детям, ни кому-либо еще", - пояснил двоюродный брат Хворостовского.

По его словам, он и его близкие рады за Флоранс. "Каким бы великим ни был ее покойный муж и как бы она его ни любила, всем нам, ее детям и публике нужна яркая, живая, прекрасная Флоранс", - добавил мужчина.

К слову, пять месяцев назад избранник вдовы развелся со своей второй женой, с которой прожил около пяти лет. В начале июля Флоранс и Джорджа видели на Уимблдоне. Сейчас пара отдыхает на Ибице.

Напомним, Флоранс Илли познакомилась с Дмитрием Хворостовским в Женеве в 1999 году во время репетиции оперы "Дон Жуан". Роман завязался после того, как женатый тенор поцеловал коллегу прямо на репетиции. Влюбленные поженились в 2001 году, после того как Дмитрий развелся с первой женой-балериной Светланой Ивановой.

У Флоранс и Дмитрия родилось двое детей. Дочери Нине сейчас 15 лет, а сыну Максиму - 19 лет. Флоранс тяжело переживала смерть мужа от рака мозга в 2017-м и долго не снимала траура. Она по сей день вспоминает супруга, говоря о том, что он навсегда в ее сердце.

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