Герои спецоперации «Z»: лейтенант ЛНР Веселов был шахтером, а стал охотником на М-777 США

Командир взвода старший офицер артиллерийской батареи 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Лейтенант ЛНР Игорь ВЕСЕЛОВ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России и Народной милиции Луганской Народной Республике дают самую высокую оценку.

«Повелевай счастьем, ибо одна минута решает победу», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец предлагал: «Попробуйте сдвинуть этот камень. Не можете? Так и русские не могут отступать».

РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ КОРРЕКТИРОВАЛ ОГОНЬ

Гвардии старший лейтенант Дмитрий Титов

«Рота морских пехотинцев под командованием гвардии старшего лейтенанта Титова выполняла боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Противник, несмотря на опасность для жизни гражданского населения, укрывшегося в подвалах домов, в ходе боев активно применял огонь артиллерии и минометов. Действия российских военнослужащих осложнялись сложной радиоэлектронной обстановкой, созданной националистами за счет постановки помех. Рискуя собственной жизнью, под пулемётным огнём врага, гвардии старший лейтенант Дмитрий Титов перемещался по позиции вверенного ему подразделения и руководил действиями подчиненных. Благодаря быстрым, грамотным и слаженным действиям командира и подчиненного личного состава, российским военнослужащим удалость взять инициативу в свои руки, переломить ход боя и передать координаты огневых позиций противника миномётному подразделению, после чего они были уничтожены. Ослабленный противник был вынужден покинуть оборудованные укрепления и отступить.

Гвардии старший лейтенант Дмитрий Титов

В результате одного из залпов вражеской артиллерии гвардии старший лейтенант Дмитрий Титов был отброшен взрывной волной разорвавшегося рядом с ним снаряда и получил контузию, однако самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, продолжил командовать вверенным подразделением. По итогам боестолкновения населенный пункт был освобожден от националистов».

МАСТЕР КОНТРБАТАРЕЙНОЙ ВОЙНЫ

Сержант ЛНР Кирилл Захаров

«Командир орудия артиллерийской батареи 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики сержант Кирилл Захаров с первых дней специальной военной операции находится на передовой. Не смотря на молодой возраст у военнослужащего народной милиции ЛНР значительный боевой опыт. Он принимал участие в освобождении практически всех населенных пунктов Республики. На счету расчета, которым командует Кирилл десятки единиц сожжённой техники ВСУ, уничтоженные укрепрайоны противника. Умелыми действиями сержанта Захарова в ходе контрбатарейной войны уничтожен взвод РСЗО «Град» ВСУ»

Сержант ЛНР Кирилл Захаров

НА СЧЕТУ ДЕСЯТКИ ЦЕЛЕЙ ВСУ

Рядовой ЛНР Андрей Григорьев

«Заряжающий артиллерийского орудия «Пион» рядовой Андрей Григорьев в прошлом шахтёр. Несколько лет, до того, как на землю Донбасса пришла война, работал в городе Антрацит на шахте «Комсомольская». Служил в подразделении буксируемых гаубиц «Мста-Б». При выполнении поставленных задач проявил героизм, выведя своё орудие из-под массированного обстрела противника. На счету Андрея десятки уничтоженных объектов военной инфраструктуры и техники ВСУ. В ходе боя, попав под огонь вражеской артиллерии, проявил мужество и героизм. Умелым руководством вывел орудие из-под обстрела, сохранив технику и жизнь сослуживцев».

Рядовой ЛНР Андрей Григорьев

ОХОТНИК НА АМЕРИКАНСКИЕ М-777

Лейтенант ЛНР Игорь Веселов

«Командир взвода старший офицер артиллерийской батареи 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики лейтенант Игорь Веселов по профессии шахтер, однако парень всегда мечтал связать свою жизнь с армией. Мечта стала реальностью в 2014 году, когда Украина начала боевые действия на Донбассе. Игорь начинал службу заряжающим, потом стал наводчиком, командиром артиллерийского орудия. Сейчас старший офицер батареи. Артиллеристы 2 армейского корпуса ЛНР проявляя высокий профессионализм поражают взводные опорные пункты, укрепрайоны ВСУ, артиллерийские батареи и живую силу противника. Так подразделение, котором командует Игорь Веселов в ходе контрбатарейной борьбы уничтожило несколько артиллерийских батарей противника, в том числе американскую артиллерийскую систему М-777».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Александр Иванов и рок-группа «Рондо» в рамках поддержки участников спецоперации по защите Донбасса выступили с концертной программой перед военнослужащими, проходящими лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского в Подмосковье.

В ходе выступления перед военнослужащими и медицинским персоналом госпиталя музыканты исполнили давно полюбившиеся слушателям композиции, такие как «Я буду помнить», «Мечты», «Московская осень», «Боже, какой пустяк», и множество других.

«Только победы! Фашизм не пройдет и русский мир будет освобожден. Я в этом не сомневаюсь» - подчеркнул солист прославленной рок-группы Александр Иванов и выразил слова благодарности военнослужащим за их ратный подвиг, отметив, что «священный долг любого русского человека, приехать и поддержать наших».

КСТАТИ

Также в Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского для военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию, а также медперсонала открылась выставка войлочной скульптуры «Узелки на память» основателя уникального жанра, лауреата и победителя международных фестивалей и выставок Ирины Андреевой.

На площади более 200 кв. м. представлены целые истории из детства, рассказанные в войлоке: деревенская печь с валенками, велосипед у изгороди, цыплята в зарослях мальвы у забора, девушка с авоськой кормит хлебом козу, круглый стол с только что вскрытым конвертом и очками на недочитанном письме и многие другие. Сюжеты из деревенской жизни, воплощенные в работах автора, дороги и понятны всем. Всем этим она щедро делится с пациентами и сотрудниками госпиталя.

Работы Ирины Андреевой «живут» в различных музейных и частных коллекциях России, Германии, Франции, Бельгии, Великобритании, Японии, США и Канады.

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