Военная спецоперация на Украине 29 июля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 июля 2022 года.

Остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады Вооруженных силу Украины (ВСУ) при отступлении были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны. Украинские солдаты отступали из села Покровского в Донецкой народной республике (ДНР), когда по ним открыли огонь боевики теробороны, занимавшие позиции второго эшелона у населенного пункта Бахмутское.

Власти Херсонской области объявили вознаграждение за добровольную сдачу оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов. Согласно документу, за сдачу боевого огнестрельного оружия независимо от его типа положено вознаграждение 10 тысяч рублей, за нарезное гражданское оружие – 8 тысяч, за гладкоствольное охотничье – 6 тысяч, за самодельное – 3 тысячи, за газовое оружие и средства ограниченного поражения – 2 тысячи рублей.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что Украина является единственной законной наследницей Киевской Руси. Зеленский добавил, что Украина – "неделимая и независимая страна", история которой насчитывает минимум 1,5 тысячи лет. Его заявление уже иронично прокомментировала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.