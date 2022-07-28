Объединенные Арабские Эмираты залило дождями

Наиболее сложная ситуация – в эмирате Фуджейра Фото: REUTERS

Практически во всех частях ОАЭ весь четверг лили дожди. Синоптики выпустили предупреждения о возможных затоплениях в Абу-Даби, Шардже и Дубае.

Наиболее сильные ливни прошли в Фуджейре и Рас-аль-Хайяме. Осадки сопровождались там сильным ветром.

Фото: REUTERS

Целые районы страны, некоторые дороги, туристические достопримечательности до сих пор закрыты, в ряде населенных пунктов жителям предписано не покидать свои дома, многие предприятия и бизнесы переведены на удаленный режим работы сотрудников.

Наиболее сложная ситуация – в эмирате Фуджейра, куда уже прибыли спасатели и волонтеры из соседних эмиратов.

Фото: REUTERS

В общей сложности помощь там потребовалась 879 человекам, 150 из них необходимо было эвакуировать и разместить в гостиницах. Спасателям пришлось помогать и тем жителям страны, которые направились в Фуджейру, чтобы специально насладиться редким для этих пустынных мест дождем.

Фото: REUTERS

Власти сообщили, что жертв нет, но стихией причинен значительный материальный ущерб.

Наследный принц Фуджейры, шейх Мохаммед бин Хамад бин Мохаммед Аль Шарки лично проинспектировал затопленные районы. Он заверил подданных, что будут использованы все средства и возможности, чтобы справиться с ситуацией и защитить жизни людей и их имущество.

Фото: REUTERS

Синоптики сообщили, что таких осадков в ОАЭ не было более 30-и лет. Кабмин страны распорядился создать специальный комитет, которому будет поручено оценить ущерб, причиненный дождями и наводнениями. Его возглавит министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ.