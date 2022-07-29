Иеромонах Фотий рассказал о борьбе Лепса с алкоголизмом

Григорий Лепс. Фото: Иван МАКЕЕВ

Победитель шоу «Голос» иеромонах Фотий в YouTube-шоу «Откройте, Давид!» прокомментировал слухи об алкоголизме Григория Лепса. Священнослужитель подтвердил, что артист уже много лет борется с пристрастием к спиртному. Фотий упомянул, что Лепс проходил лечение от алкоголизма.

Иеромонах Фотий и Григорий Лепс познакомились во время съемок музыкального шоу «Голос». Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» стал наставником священнослужителя, он неоднократно пели дуэтом. Постепенно работа на проекте переросла в дружбу. Отец Фотий рассказал, как у Григория сейчас обстоят дела с пагубными привычками. Священник отметил, что человеку, много лет употребляющему спиртное в больших количествах, очень трудно свернуть с проторенной колеи. По словам отца Фотия, Лепса спасает вера в бога.

- Если человек выбрал такой образ жизни, то ему никакие увещевания не помогут. Я знаю, что он верующий человек. У него большие друзья среди старообрядческой церкви. Человек понимает, что делает. Я был у него в гостях, видел его коллекцию икон. Пускай это коллекция, но все-таки иконостас. Я думаю, что здесь не только в искусстве дело. Они помогают ему совсем уж не скатиться в каких-то грехах, - считает отец Фотий.

Священник подчеркнул, что его друг прошел лечение и сейчас почти не пьет.

- Он проходил лечение. Сейчас аккуратен с алкоголем. Насколько я знаю, он уже много лет практически не пьет. Пошел по пути исправления, - поделился победитель шоу «Голос».

Иеромонах Фотий и Григорий Лепс познакомились во время съемок музыкального шоу «Голос». Фото: Первый канал.

Ранее мать певца Натэлла Лепсверидзе рассказала журналистам, что ее сын до сих пор любит бывшую супругу Анну Шаплыкову. Мама артиста надеется, что супруги воссоединятся и вновь будут жить одной семьей.

60-летний музыкант прожил в браке с белокурой танцовщицей 20 лет. Мировой суд Хамовнического района расторг брак Григория Лепса и Анны Шаплыковой 20 декабря 2021 года. Телеведущая Ксения Собчак в шоу «Вечерний Ургант» подтвердила слухи о том, что Григорий Лепс развелся из-за романа с бывшей женой Андрея Аршавина Юлией Барановской.

Со своей будущей женой Григорий познакомился в 2000 году в ресторане. Анна была танцовщицей, участницей коллектива Лаймы Вайкуле. Через два года Григорий и его избранница поженились. Ради мужа Анна оставила сцену, занималась домом и бизнесом Лепса. У супругов родились трое детей: дочери Ева и Николь, а также сын Иван.