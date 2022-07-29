Волочковой на зависть: Собчак в леопардовых лосинах села на шпагат

Ксения Собчак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Собчак сейчас отдыхает в Европе, но даже во время отпуска телеведущая не забывает о тренировках. Уже много лет журналистка занимается йогой, которая помогает ей оставаться в форме. На своей странице в соцсети Собчак выложила видеоролик с ежедневной тренировкой. В видео Ксения, одетая в обтягивающие лосины с леопардовым принтом, села на шпагат. Телеведущая продемонстрировала растяжку, которой может позавидовать даже балерина Анастасия Волочкова.

- Я редко говорю о том, что ежедневно практикую йогу. Почему редко, потому что в эти моменты так хорошо, что лень фотографироваться. Но надо себя заставлять, - рассказала Ксения.

Собчак выложила видеоролик со своей ежедневной тренировкой. Фото: кадр видео.

В комментариях подписчики похвалили Собчак за отличную форму: «Фигура, как у девочки-подростка», «Стройная как всегда», «Восхищаюсь вами», - пишут фолловеры.

В отпуск Ксения отправилась три недели назад. Телеведущая отдыхает на море вместе с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном. Звездные супруги гостят на вилле друзей: они поселились в доме дизайнера Яны Расковаловой и ее мужа, бизнесмена-девелопера Вадима Расковалова. Из окон дома открывается роскошный вид на Средиземное море и горы. Ксения часто фотографирует Платона – заметно, что мальчику очень нравится отдыхать вместе с мамой в таком живописном месте.

Телеведущая продемонстрировала растяжку, которой может позавидовать даже балерина Анастасия Волочкова. Фото: кадр видео.

Где именно они отдыхают, Собчак и Богомолов держат в секрете. В своем Telegram-канале Ксения упомянула, что это не Турция, а Италия. Подписчики Собчак узнали знакомые виды и сообщили в комментариях, что это – Сардиния.

Итальянский остров славится своими пляжами с прозрачной водой и привлекает состоятельных туристов со всей Европы. Цены здесь выше, чем на других итальянских курортах. Но Ксения, зарабатывающая в год 300 миллионов рублей, вполне может позволить себе такой отдых.