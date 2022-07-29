Великобритания переплатила Бельгии 5000% за энергию из-за отсутствия российского газа

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Отсутствие российского газа остановило многие британские электростанции. И это совпало с пиком жары, вызвавшим рекордное потребление электроэнергии в Туманном Альбионе.

Электроэнергию пришлось в срочном порядке закупать в Европе. Лишними киловаттами с британцами выразила готовность поделиться Бельгия. Остальные западноевропейские страны ничего не могли предложить, поскольку сами находятся в тяжелой ситуации из-за дефицита энергоресурсов, пишет The Spectator.

Расчеты показали, что каждый импортный киловатт обошелся британцам на гигантские 5000% дороже, нежели бы он был произведен на территории Соединенного королевства. Столь высокая цена позволила избежать главного - отключений электричества в домах и на предприятиях.

С одной стороны, брекзит позволил Лондону избежать топливного кризиса, но с другой, британцам приходится сейчас платить за энергию в разы дороже, чем это было несколько месяцев назад, поскольку Великобританию и ЕС теперь разделяют не только границы, но и тарифные пошлины.