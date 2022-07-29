Самая богатая женщина Азии резко обеднела

Ян Хуэйянь – основной акционер китайского концерна Country Garden. Фото: Country Garden

Кризис, бушующий на рынке китайской недвижимости, обрушил акции и активы тамошних строительных магнатов. Китаянка Ян Хуэйянь потеряла 52% своего состояния, но все равно она пока удерживает звание самой богатой женщины Азии с $11,3 миллиарда, пишет The Guardian.

Хуэйянь – основной акционер китайского концерна Country Garden. Она унаследовала капитал от отца и значительно приумножила его.

Власти КНР продолжают политику «нулевой терпимости» к COVID-19, в Поднебесной до сих пор практикуются жесткие локдауны. Неработающие предприятия, рекордные бюджетные расходы и прочие факторы негативно влияют на состояние китайской экономики и покупательную способность китайцев. Также резко сократились иностранные инвестиции.

Все это уже нанесло мощный удар по строительному рынку и рынку жилой недвижимости: стройки замораживаются, застройщики подают на банкротство.

Только за один день акции Country Garden упали на 15%, так как компания заявила о вынужденных планах эмиссии и продажи новых акций для привлечения оборотных средств.