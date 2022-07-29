В Сербии введено необъявленное чрезвычайное положение

Президент Сербии Александр Вучич. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в стране фактически начал действовать режим необъявленного чрезвычайного положения. Причиной его введения, по словам главы государства, стало «самое тяжелое за последние 10 лет положение страны».

Планируется, что режим будет действовать до конца марта 2023 года, и он позволит правительству изыскать и покрыть дополнительные расходы на энергопроизводство, энергоснабжение и социальную сферу.

Вучич не стал скрывать, что его страна пытается запастись газом на предстоящую зиму, но пока в газохранилищах Сербии имеющихся объемов «голубого топлива» хватит всего лишь на 50 дней, пишет сербское издание Pink.

Также, по его словам, Сербия испытывает проблемы не только с газом. «С электричеством у нас много проблем, с водой – бескрайняя проблема», - сказал Вучич. И выразил уверенность в том, что не допустить коллапса сербской экономики правительству удалось лишь за счет отказа Белграда от немедленного перехода на т.н. «зеленые» стандарты.