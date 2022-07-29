Расстрелы отступающих солдат, ракетный удар по пленным: раскрыто, как Украина уничтожает собственных военных

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Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов с утра огорошил новостью: "Ночью ВСУ ударили "Хаймарсом" (системы РСЗО производства США, несколько установок, которых были поставлены Киеву Вашингтоном – прим. авт.) по тюрьме в Еленовке, прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненых. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться".

Ну вот ни капельки не удивлен. Совершенно и абсолютно. Более того, о том, что жизнь украинских военных и просто украинцев не имеет для властей Украины никакой ценности, говорили и писали уже неоднократно. В том числе, и мы. И это доказано и восемью с лишним годами обстрелов со стороны ВСУ Донбасса. И последними событиями, когда подразделение теробороны расстреляло буквально вчера-позавчера оставивших свои позиции солдат одного из полков ВСУ. И неоднократными свидетельствами того, что из украинских неонацистов сформированы настоящие заградотряды, которые не имеют никакой жалости к своим же соплеменникам.

Но вот такое, чтобы по пленным, бывшим своим солдатам – такое в первый раз. Нет никаких сомнений, что именно такая задача ставилась, и Еленовская колония, где содержались бывшие солдаты и офицеры ВСУ, сдавшиеся ранее в плен, изначально являлась целью Киева. А приказы на применение американских РСЗО отдают не рядовые начальники и даже не командиры полков – слишком ценное оружие смерти, слишком дорогое, единичное и высокоточное.

Две цели, две задачи преследовал Киев этим широким жестом. Безусловно, надо было запугать своих же солдат, отвадить их от сдачи в плен. Дескать, у нас "длинные американские руки", достанем вас и в плену.

А вторая – еще более извращенная. Киев избавляется от свидетелей своих же преступлений, палачей низшего звена, которые исполняли приказы руководства. Буквально вчера в сети появился ролик допроса одного из них – фотографа-оператора ВСУ, снимавшего сцены расстрела и истязаний российских военных, попавших в плен украинцам. По его словам, приказы о таких расправах исходили непосредственно из Киева. В частности, со стороны руководства Украины на связи был "сладкоголосая птичка" Алексей "Люся" Арестович, доводивший эти указания до непосредственных исполнителей, одним из которых был русский неонацист с позывным "Боцман", перебравшийся на Украину и вступивший в итоге в ВСУ. По словам допрошенного, расправы и их съемка должны были ужаснуть российских солдат и побудить их не выполнять приказы командования. Но этот оператор не один такой, аналогичные показания дают сейчас и другие украинские пленные. И Киев специально пошел на такой шаг, чтобы те, кто еще не успел дать показания, уже не смогли это сделать.

Вот только допросили уже очень многих. И их подписи стоят под протоколами допросами, став неопровержимыми свидетельствами против Зеленского и его команды.

Вот только настоящий каннибализм, продемонстрированный украинским командованием, в этом случае имеет и совсем другой эффект. Все, кто причастен к преступлениям украинской власти, должны теперь понять, что никто не пощадит и их. И вышестоящие без каких-либо колебаний и угрызений совести (впрочем, о чем это я, какая совесть?) избавятся от свидетелей и отдадут приказ об их зачистке. И этот дамоклов меч висит над каждым из них до тех пор, пока они остаются во власти Зеленского. Лучшим выходом для них, безусловно, является плен, где шансы остаться в живых в России у них гораздо выше, чем, выполняя приказы и распоряжения Зеленского и совершая все новые и новые преступления.

А виновные в ракетном ударе по пленным, безусловно, будут найдены и ответят и за это преступление, каким оно, вне всяких сомнений, является.

P.S. Сейчас Европа и США бурлят негодованием по поводу возможного применения смертной казни к осужденным иностранным наемникам к такой мере наказания Донецким судом. Но мы не услышим ни слова осуждения про безсудную казнь, которую Киев приготовил и применил к своим бывшим военным, просто выбравшим жизнь.

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