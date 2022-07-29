ФСБ обезвредила в Липецке группу террористов с Украины

Сотрудниками Федеральной службой безопасности России на автобусной станции в Правобережном округе Липецка были выявлены террористы с Украины, что готовили серию терактов. Они проходили специальную подготовку в учебном центре Вооруженных сил Украины по подготовке диверсий «Десна» под руководством иностранных инструкторов.

- В результате проведенных мероприятий в с. Горицы Добровского района Липецкой области выявлены и задержаны ранее прибывшие в Российскую Федерацию трое граждан Украины: мужчина 1988 г.р. (главарь, ранее неоднократно судимый за педофилию) и две женщины 1986 г.р. и 1978 г.р., входящие в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной организацией «Правый сектор» (запрещенная в России террористическая организация) под патронажем Службы безопасности Украины», - заявили в ФСБ России.

Как стало известно в ходе следствия, злоумышленники проникли в России с целью совершения террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства большой мощности в местах скопления гражданских лиц на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка.

- Мы дважды приезжали на автостанцию, оставляли сумки и наблюдали за поведением полиции, - признал задержанный.

По данным экспертов ФСБ взрыв бомбы с зарядом тротила общей массой 1,6 килограммов мог привести к тому, что ранения болтами, гайками и шурупами получили бы мирные жители Липецкой области в радиусе 500 метров.

Следственным подразделением ФСБ России возбуждены и расследуются уголовные дела по ст.ст. 30, 205 («приготовление к террористическому акту»), ч. 2 ст. 282.2 («участие в экстремистской организации»), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 («незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.