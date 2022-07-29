На мозге появляется металлическая ржавчина: опубликованы обескураживающие данные о воздействии алкоголя

Любое количество алкоголя у людей до 40 лет в разы повышает риски серьезных заболеваний. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Ученые Вашингтонского университета в Сиэтле проанализировали данные за 2020 год миллиарда (!) людей от 15 до 94 лет из 204 стран. По их данным, в 2020 году алкоголем злоупотребляли 1,34 миллиарда человек: из них 1,02 миллиарда мужчин и 312 миллионов женщин. Не удивительно — что еще оставалось делать, когда мир погряз в ковидных локдаунах?..

Исследование публикует экспертный журнал Ланцет.

Ученые изучали риск употребления алкоголя и различные травмы, в числе ДТП, и другие риски для здоровья — риск развития рака, например, и сердечно-сосудистых заболеваний.

Анализ данных показал интересные, хоть и вполне ожидаемые вещи: любое количество алкоголя у людей до 40 лет в разы повышает все риски. На мужчин из этой категории приходится 60 процентов травм, связанных с алкоголем (ДТП, убийства и самоубийства под воздействием спиртного). То есть молодежи лучше не употреблять совсем, пришли к выводу ученые.

А вот после 40 лет небольшое количество алкоголя людям, у которых нет хронических заболеваний, не вредит. И даже способно принести небольшую пользу — например, снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни, инсультов. Небольшое — это одна рюмка крепких напитков или бокал красного вина не чаще, чем раз в день. Правда, ученые не изучали количественную взаимосвязь. То есть поведение и здоровье тех, кто пил по рюмке в день и по бутылке, не сравнивали. Ну и объем выпиваемого сообщали сами респонденты, что, понятное дело, может привезти погрешностям в расчетах.

ПОЛЕЗНЫЕ БАКТЕРИИ В КИШЕЧНИКЕ ЛЮБЯТ ПИВО. БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ

Португальские ученые заинтересовались, как пиво влияет на здоровье кишечника — известно, что микробиота, то есть полезные бактерии, обитающие в там, очень благотворно действуют на иммунитет. А вот как они реагируют на пиво?

Оказалось, весьма неплохо, при условии, что им дают не больше 300-330 мл за один раз. Причем одинаково позитивно (начинают размножаться) полезные бактерии воспринимают и алкогольное, и безалкогольное пиво.

А если нет разницы, то зачем нам алкоголь?

ЧЕМ БОЛЬШЕ ДОЗ, ТЕМ СИЛЬНЕЕ «РЖАВЕЕТ» МОЗГ

Еще одно интересное исследование провели ученые Оксфордского университета: они отслеживали взаимосвязь между алкоголем и накопление избытка железа в мозгу. Большое количество железа, кстати, обвиняют в нейродегенеративных заболеваниях — они наблюдаются при болезнях Альцгеймера и Паркинсона.

И вот ученые задались вопросом — а не нарушаются ли когнитивные функции у злоупотребляющих алкоголем из-за отложений железа? И выяснили — ну да! МРТ четко показывало взаимосвязь: чем больше было железа в определенных долях мозга, тем хуже люди справлялись с задачками на сообразительность. Обследовано было более 20 тысяч человек, которые употребляли более 7 доз (одна доза - 50 грамм крепкого алкоголя) в неделю.

Опять же в исследовании не было отмечено: были ли изменения хуже или лучше, если человек выпивал, скажем, 35 доз или 8.

Кстати, два года назад финские ученые из Университета Хельсинки выяснили, что даже 14 единиц алкоголя в неделю (то есть два дринка в день или оптом 5-6 в выходные) способствуют тому, что мозг «усыхает». В прямом смысле этого слова. В целом, с возрастом мозг становится меньше, но алкоголь ускоряет этот процесс. Причем больше всего уменьшается лобная доля, отвечающая за нашу сообразительность, социализацию и в целом почти за все, что делает нас человеком. Правда, есть хорошая новость — процесс, конечно, не обратим, но уменьшение мозга приостанавливается, если человек бросает вредную привычку. И даже за шесть недель заметна разница: те, кто продолжает пить, теряет больше «мозгов», чем те, кто перестал.

Так что факт остается фактом: чем больше пить, тем хуже мозгу.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Психиатр-нарколог Алексей Магалиф: «Для нас нет понятия «безопасная» доза, наши люди слышат лишь, что им разрешили выпивать»

- XXI век подарил нам массу мощных исследований по работе мозга, мы научились видеть и понимать те вещи, которые еще 50 лет назад были недоступны, - говорит психиатр-психотерапевт, врач с 30-летним стажем Алексей Магалиф. - И многие из них касаются алкоголя и его воздействия не только на организм в целом, но и на мозг. Полностью согласен с тем, что для молодых людей алкоголь очень разрушителен: наш мозг, и его лобные доли, в первую очередь, формируются примерно до 16 и продолжают развиваться до 25 лет. В это время любое воздействие психоактивных веществ для них разрушительно. Речь идет и о наркотиках, и об алкоголе. В тот момент, когда психика подростка еще не сформирована, вещества с наркотическим действием делают его увереннее в себе и счастливее. И очень быстро вызывают не только зависимость, но и изменения в неокортексе — префронтальной зоне мозга, тех самых лобных долях. А изменения эти ведут к деградации мышления, потере когнитивных навыков — скорости запоминания, например.

- Сейчас вам многие возразят: ой, да кто в студенчестве не выпивал! И ничего, выучились, выросли, не дураки.

- Вы просто не встречались с эмоционально неустойчивыми людьми, легко впадающими то в эйфорию, то уходящие в плохое настроение. Употребляя алкоголь, они быстро утрачивают количественный контроль. И поэтому привыкание и изменение психики, поведения происходит очень быстро. Да, пока человек молод, если он отказывается от вредной привычки, изменения могут быть обратимы (зависит от возраста и стажа употребления). Но чем дальше, тем хуже. А любая зависимость формирует безответственность, в том числе и к собственному здоровью, отношениям с другими людьми. Поэтому алкоголики со стажем не умеют останавливаться.

- Но у нас многие, скажем так, выпивают «для здоровья» - бокал вечером или парочка рюмок в выходные. Это ведь не навредит. Вот и ученые разных стран говорят, что безопасная доза может быть лишь на пользу.

- Проблема в том, что убеждение «я не пью — я стресс снимаю» или одна рюмка не навредит — это самый тяжелый вариант. Я называю его невротическим вариантом алкогольной зависимости. Часто человек, выпивающий что-то «от стресса», даже не чувствует, не замечает вкуса алкоголя. Просто заглатывают рюмку или бокал вина, пива, потому что так ему легче заснуть, прогнать мысли из головы. И даже не осознает, что это уже зависимость.

Неважно, когда это происходит — по рюмке каждый день и пять рюмок в пятницу. Все это зависимость. И, к сожалению, не в нашем менталитете ценить хорошие вина или коньяки, смаковать их под хорошее настроение, в хорошей компании, а не от стресса в одиночестве перед телевизором. Поэтому любое исследование о пользе минимальной дозы алкоголя большинство россиян воспримет как сигнал: «О, нам разрешили для здоровья! За это надо выпить!».

И, увы, мало кто понимает, что они выбрали не то средство от плохого настроения. Алкоголь — это не антидепрессант, а как раз, депрессант. Помните — от него травмируется мозг! Вряд ли эта мысль поможет снять стресс.