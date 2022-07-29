Управляемая катастрофа – новый план Киева

Работа артиллерии ВСУ под Харьковом. Фото: REUTERS

Лет 20 назад борьба с нераспространением оружия массового поражения и угрозой ядерного терроризма доминировала в умах западных политиков. Не только как красивая концепция, но и в качестве серьезного инструмента для достижения самых амбициозных целей. Под соответствующими предлогами можно было решить любую задачу – объявить «осью зла» мирные суверенные государства, организовать разрушительное вторжение и оккупацию страны с колоссальными нефтяными запасами, ввести санкции против неугодного демократического режима, при необходимости - пригрозить бомбардировками, в отдельных случаях - поддержать «правильных» экстремистов, и так далее.

Но времена меняются. Идея «соревнования великих держав», полюбившаяся нынешним американо-европейским элитам, подразумевает, что риски, исходящие от ядерного оружия, выглядят не столь серьезными в сравнении с угрозой потери Вашингтоном позиций в мировых делах. Более того, пока в Пентагоне вовсю разрабатывают концепцию ограниченной ядерной войны, менее важным игрокам американские демиурги постепенно дают «добро» на манипуляции, хоть и не столь серьезного масштаба, но с не менее разрушительными последствиями.

Как мы помним, кульминацией событий, предшествовавших началу специальной военной операции, стало заявление Владимира Зеленского о готовности Украины пересмотреть безъядерный статус. Едва ли стоит удивляться тому обстоятельству, что на Западе это выступление предпочли не заметить – и не в силу банальной невнимательности, а в связи с тем, что вооруженный, если не полноценной «красной кнопкой», то хотя бы «грязной бомбой» Киев представлялся удобным инструментом сдерживания Москвы. Недаром же видный польский «ястреб» Радослав Сикорский позднее открыто призывал передать украинскому режиму полноценное ядерное оружие. По факту, через такого рода информационные «вбросы» прощупывается почва относительно возможности перехода Киевом «красных линий», способного придать кризису дополнительную остроту.

На Банковой эти сигналы прекрасно считывают – и явно готовятся сыграть на обострение. С помощью лоббистов (или, правильнее сказать – агентов?) украинских властей в секретариате ООН недавно был сорван уже согласованный визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС. Одна только мысль о том, что мировое сообщество осознает, насколько надежно и эффективно союзные силы России и республик Донбасса управляют этим крайне непростым объектом, могла обрушить всю концепцию украинских пропагандистских мифов, старательно внедряемых в сознание обывателей. Режиму Зеленского, ощущающему шаткость своего положения на фоне разгорающегося в Европе и США энергетического кризиса, важно любым путем удержать внимание и интерес западных лидеров и избирателей – и вопрос с АЭС в этой ситуации становится ключевым.

О том, какие планы вынашивает Киев, мы узнали по событиям, состоявшимся вскоре после отмены приезда Гросси в Запорожье. Атака ВСУ на атомную электростанцию, в результате которой чудом не произошло катастрофы, продемонстрировала, насколько далеко готовы зайти украинские власти в своем стремлении сохранить нужный им градус напряжения. Очевидно, что их попытки спровоцировать «новый Чернобыль» призваны в очередной раз нанести информационный удар по России. Как показали трагедия в Краматорске и провокация в Буче, Киев не остановится ни перед чем, дабы продвинуться еще дальше в рамках кампании по демонизации Москвы, позволяющей исправно получать (и передавать неонацистским батальонам) новейшие образцы вооружений.

Но важно не только, и не столько это. Не вызывает сомнений, что все украинские действия не являются «инициативой снизу», а координируются и направляются западными кураторами, чья мотивация может базироваться на куда более изощренных стратегических комбинациях, нежели банальное ведение информационных атак. Запад явно стремится создать прецедент, при котором зона гибридной войны против России на Украине будет избавлена от ограничений, накладываемых «ядерным табу». Коллапс Запорожской АЭС, вызванный военной атакой, сделает возможным тестирование на этой территории самых специфических разработок западного ВПК, включая ядерные заряды малой мощности, снаряды с обогащенным ураном, созданные в биолабараториях боевые вирусы и прочие достижения «прогрессивного человечества». В условиях реализации «чернобыльского сценария», только в куда большем масштабе, можно будет воплотить в жизнь самые больные милитаристские фантазии натовских лидеров – и спрятать концы в «тумане войны».

На наших глазах, украинский конфликт становится потенциальным прологом к противостоянию с экспоненциальным ростом ставок и непредсказуемым исходом. Именно поэтому, для России критически важно закрепить промежуточные итоги специальной военной операции и решить поставленные Президентом задачи по денацификации и демилитаризации Украины. В скорости воплощения в жизнь обозначенных планов должны быть заинтересованы не только жители четырех прямо втянутых в кризис стран, включая нашу, но и, как минимум, ставшие пешками в рискованной игре Вашингтона европейцы. Хотя, будем откровенны - оценить вклад Москвы в обеспечение ядерной безопасности континента жители Старого Света смогут лишь годы спустя, когда уйдет в прошлое старательно подогреваемая антироссийская истерия, и отрицать очевидное станет уже невозможно.