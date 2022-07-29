Минобороны: Зеленский уничтожил американскими HIMARS 40 военнопленных украинцев

Украина нанесла ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» по следственному изолятору в Еленовке. Фото: REUTERS

На прошедшем брифинге Минобороны официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сделал отдельное заявление: «Сегодня ночью киевским режимом была целенаправленно совершена кровавая провокация. По следственному изолятору в районе Еленовки, где содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования «Азов», нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня «HIMARS». Погибло 40 и ранено 75 военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора».

Кровавая рука Зеленского уничтожила идейно преданных украинских националистов, что отчаянно сражались за киевский режим. Именно потому, все большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны.

«Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Обстоятельства данной провокации расследуются», - отметил генерал-лейтенант.

Отметим, 25 июля стало известно о расстреле у села Покровское Донецкой Народной Республики остатков 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отступающие украинские военнослужащие попали под шквальный огонь и были убиты боевиками 118-й бригады территориальной обороны, занимавших позиции второго эшелона в районе населенного пункта Бахмутское.

Представитель Минобороны России отметил, что за минувшие сутки высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования нанесено поражение резервам противника в Киевской и Черниговской областях: в результате ударов полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке на Донбасс на полигоне в районе населенного пункта Лютеж Киевской области и 57-я мотопехотная бригада, восстанавливавшая боеспособность в Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровское.

Ударами армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины за сутки поражены: одна установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», склад ракетно-артиллерийского вооружения, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Тор-М1», самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а также живая сила и военная техника противника в 275-ти районах.

Напомним, ранее в Telegram об ответных ударах по артиллерии ВСУ Украины заявил губернатор региона Александр Богомаз: «В этой связи вдоль границы были слышны громкие хлопки. Прошу граждан соблюдать спокойствие». Как выяснилось, это именно российские войска нанесли ответный удар по украинским позициям, откуда в село Сачковичи Климовского района Брянской области прилетели первые снаряды. Осколки украинских боеприпасов задели лишь линию электропередачи.

Отметим, что украинские войска регулярно наносят удары по Брянской, Курской и Белгородской областям и Крыму. Контрбатарейная борьба с украинскими артиллеристами и ракетчиками позволяет уменьшить число этих террористических атак.

Силами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотников, двенадцать снарядов реактивной системы залпового огня и одна баллистическая ракета «Точка-У».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 356 УК РФ (применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) в связи с ударом украинскими националистами по следственному изолятору в населенном пункте Еленовка в Донецкой Народной Республике.

«По имеющимся данным, украинской стороной для обстрела изолятора, где содержатся участники батальона «Азов», были применены снаряды американской системы залпового огня HIMARS. В результате несколько десятков человек погибло, точные данные о погибших и пострадавших уточняются», - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следователи проводят осмотр места происшествия. Они будут устанавливать все обстоятельства произошедшего и украинских националистов, причастных к этому преступлению.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

260 - самолетов.

145 - вертолетов.

1631 - беспилотный летательный аппарат.

361 - зенитный ракетный комплекс.

4181 - танк и другие боевые бронированные машины.

768 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3213 - орудий полевой артиллерии и минометов.

4522 - единицы специальной военной автомобильной техники.