«Надежда на себя»: Как самостоятельно накопить на пенсию

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Согласно опросу СберНПФ и портала «Рамблер», россияне имеют смутное представление о том, как формируется их будущая пенсия. Более половины признались, что пытались в этом разобраться, но не смогли. Каждый третий слышал о начислении баллов и формировании выплат из двух частей, но у них не сложилось четкого понимания, как это работает. И лишь 8% россиян уверены, что знают о страховой и накопительной пенсиях все. Расскажем, как формируется пенсия и как можно самостоятельно ее увеличить.

Пенсионная формула от государства

С 2015 года в России действует новая пенсионная формула. Она довольно проста. Будущая пенсия зависит от накопленных пенсионных баллов. А их количество - от стажа и официальных доходов. Чем больше зарабатываешь сейчас, тем больше будешь получать в старости.

Логика такой схемы понятна и в целом справедлива. С более высоких зарплат платится больше страховых взносов, которые идут на выплаты нынешним пенсионерам. Поэтому, чтобы увеличить пенсию в будущем, нужно работать официально и получать как можно более высокую зарплату. К примеру, чтобы заработать максимальные 10 баллов в год, нужно получать не менее 130 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, за зарплату в 26 тысяч рублей начислят всего два балла.

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КСТАТИ

Проверить, сколько стажа и баллов вы уже заработали, можно в личном кабинете на портале госуслуг или ПФР. Кроме того, такая функция недавно появилась и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Чтобы найти свой стаж и баллы, в приложении нужно зайти в раздел «Пенсии», дать согласие на получение персональных данных с портала госуслуги. Информация будет обработана за 5 – 10 минут, после чего все сведения о пенсии появятся на экране (см. скриншот). Там можно будет увидеть и накопленный стаж, и число баллов, и формулу, по которой рассчитывается будущая страховая пенсия, а также сумму пенсионных накоплений и где именно они лежат.

Сейчас коэффициент замещения будущей пенсии невелик - лишь около 30%. Другими словами, после выхода на заслуженный отдых средний россиянин теряет две трети доходов. А средняя пенсия лишь в полтора раза превышает прожиточный минимум. Значит, чтобы достичь своих жизненных целей, стоит полагаться не только на этот, но и на другие источники дохода в будущем.

Для каждой цели – свой инструмент

В инвестициях есть такое понятие, как магия сложного процента. Ее суть - чем раньше начинаешь откладывать деньги, тем больше получится скопить. Небольшие цифры складываются в большие суммы: как за счет постоянных пополнений, так и за счет капитализации, когда проценты с каждым месяцем начисляются на более внушительную сумму и прибавляются к общему счету.

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СТАТИСТИКА

Целенаправленно откладывает деньги на пенсию 7,7% россиян. Это выяснил СберНПФ, опросив более 13 тысяч жителей российских городов с населением более 500 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 1,4 процентных пункта. Чаще всего о финансовой стороне жизни на пенсии думают люди в возрасте 50 - 60 лет. В этой группе накопления делают 8,5% респондентов (вдвое больше, чем среди 18 - 30-летних), а также россияне, характеризующие свой уровень дохода как «могу купить новый автомобиль, но не квартиру» (11,8%). В среднем россияне, которые заботятся о собственных накоплениях на пенсию, откладывают на эти цели 7,4 тысячи рублей в месяц.

Копить себе на старость можно и на обычном банковском вкладе с функцией пополнения. Откладываешь каждый месяц определенную сумму, получаешь проценты, но не снимаешь их. Каждый год пролонгируешь договор вклада на новый срок по текущим ставкам. И так до пенсии.

Наиболее продвинутые клиенты могут использовать для этой цели брокерский или индивидуальный инвестиционный счет и покупать на сэкономленные деньги акции и облигации. В долгосрочной перспективе портфель ценных бумаг приносит более высокий доход, чем банковский вклад. Но все зависит от выбора конкретных компаний, ситуации на фондовом рынке и поведения частного инвестора.

В то же время и у вклада, и у брокерского счета есть одна особенность, которая не очень подходит для цели накоплений на пенсию,- это высокая ликвидность средств. Другими словами, деньги легко вытащить со счета и потратить на текущие нужды (потери если и будут, то минимальными). В итоге у человека остается соблазн потратить деньги здесь и сейчас - на ремонт, новую машину или строительство дачи. На пенсию в этом случае может ничего не остаться.

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Индивидуальный пенсионный план: нюансы

Каждой цели на финансовом рынке соответствует свой инструмент. Для подушки безопасности и накоплений на крупные покупки лучше всего подойдут вклады и накопительные счета. Для среднесрочных финансовых целей - брокерский или индивидуальный инвестиционный счет. А для будущей пенсии - индивидуальный пенсионный план (ИПП).

Это специальный инструмент, который позволяет накапливать на будущую пенсию целевым образом. Договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) заключается до достижения «старого» пенсионного возраста - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. При этом условия по взносам довольно лояльные, доступные для каждого.

К примеру, по продукту ИПП «Целевой» от СберНПФ первоначальный взнос составляет всего 2000 рублей, а размер ежемесячного пополнения - от 1000 рублей. Среднегодовая доходность фонда за последние пять лет составила 7% годовых.

КСТАТИ

Ежемесячная сумма в 10 тысяч рублей взялась не на пустом месте. С целевых пенсионных взносов можно возвращать от государства 13% от отложенных 120 тысяч рублей в год в виде налогового вычета. За 21 год получится вернуть 327,6 тысячи рублей. По сути, это дополнительная доходность, своеобразный кэшбек, который дают пенсионные накопления.

При этом есть важная особенность ИПП. Забрать вложенные деньги с пенсионного счета можно в любой момент, но в течение первых 10 лет - не полностью (см. скриншот). Это сделано для того, чтобы стимулировать клиентов не предавать свою цель. Сохранить средства до наступления пенсионного возраста или максимально приблизиться к нему. Когда приходится платить высокую комиссию за вывод средств, соблазн потратить эти деньги на текущие цели пропадает. И этот барьер скорее плюс, чем минус этого финансового продукта.