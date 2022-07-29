1 трлн рублей заработает бизнес и государство на маркировке алкоголя, посчитал Минфин

Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России сообщил, что доля незаконного оборота в продажах сидра, медовухи и других сброженных напитках составляет 44,71% рынка, вермута и других ароматизированных виноградных вин – 38,59%, пива – 26,92%, особенно отличились малые и средние производители. Дистиллированных и ректифицированных напитков (включая водку, виски, самогон и другие крепкие) – 19,58%, вина – 16,44%, игристые и газированные вина – 15,67%.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ

С 1 апреля 2021 по 31 августа 2022 в России проводится эксперимент по цифровой маркировке пива и слабоалкогольных напитков (сидра, пуаре и медовухи). В ходе «пилота» на каждую бутылку наносят код Data Matrix, выданный «Честным ЗНАКом». Пару дней назад стало известно, что пивовары начнут маркировать свою продукцию с 1 апреля 2023 года – сперва кеги, позже – бутылки, потом – банки. Эксперимент по маркировке всех крепких напитков должен был стартовать 1 июня 2022 года, но в марте его отложили до лучших времен – до следующего года.

БЮДЖЕТ ПОЛУЧИТ СОТНИ МИЛЛИАРДОВ

Эксперты отмечают, что после внедрения всеобщей цифровой маркировки алкоголя доходы бюджета значительно вырастут. Совокупный баланс доходов и расходов государства за 6 лет будет положительным и составит более 1 трлн рублей. А бюджет России за счет роста собираемости акцизов дополнительно будет получать более 100 млрд рублей ежегодно.

По оценкам того же Научно-исследовательского финансового института Минфина России сборы только налога на прибыль от сброженных напитков увеличатся на 10,6% (+4,97 млрд рублей), в крепком алкоголе – на 12,1% (+8,51 млрд рублей), от игристых и газированных вин – на 16,2% (+0,44 млрд.), от вермута и других ароматизированных вин – 16,9% (+0,13 млрд), от вин – на 28,8% (+2,28 млрд) и на 30,1% от пива (+0,2 млрд рублей). Вырастут также сборы акцизов, НДФЛ, страховых взносов… Напомним, в том числе и на эти деньги в наше стране развивается «социалка» и спорт.

Легальные производители получат эффект за счет того, что с рынка уйдут нелегальные производители, это позволит нарастить долю рынка. Баланс доходов и расходов государства и бизнеса составит: в сброженных напитках – 6,1 млрд руб., в вермуте и прочих ароматизированных напитках – 7,4 млрд руб., в игристых и газированных винах - 23 млрд руб., в традиционных винах – 85,4 млрд руб., а в пиве и крепком алкоголе – гигантские 309,2 млрд и 581 млрд руб. соответственно.

При этом затраты на маркировку одной бутылки никто не заметит – качество, а значит безопасность напитков, станет гораздо выше, а цены, как ни странно, не изменятся. Затраты составят в сфере крепкого алкоголя – 1,2 руб. на бутылку, для игристых вин – 1,37 руб., для виноградных вин в 33 коп., для пива в 65 коп. Что на фоне общего уровня цен на алкоголь выглядит как статистическая погрешность.