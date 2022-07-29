Национальный центр помощи подвел итоги крупномасштабных учений волонтеров-спасателей

Фото предоставлено Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Крупномасштабные учения волонтеров Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям завершились. Позади тысячи километров пути по всей стране, сотни часов интенсивных практических тренировок и теоретических занятий, десятки найденных в рамках условных поисков, дни и недели работы над собой. И вот теперь можно с уверенностью сказать – все пять этапов, которые были запланированы на 2022 год, успешно пройдены, а инновационные навыки уникальной программы обучения, не имеющей аналогов в мире, усвоены добровольцами-спасателями.

За два месяца настоящими профессионалами стали более 500 волонтеров, которые связали свою судьбу с самым благородным призванием – спасением жизней. При этом до финального этапа, прошедшего при поддержке Фонда президентских грантов, на берегу величественного озера Байкал в Иркутской области дошли самые сильные представители организации. Именно здесь им предстояло продемонстрировать весь спектр всесторонней подготовки, довести до автоматизма свои действия и показать, на что способен человек, когда им движет высшая цель.

Фото предоставлено Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям.

«Каждый из волонтеров Национального Центра – герой! На каждого из них можно положиться в трудную минуту, каждый приложит максимум усилий и знаний, чтобы предотвратить трагедию, каждый готов прийти на выручку попавшему в беду. Эти люди поражают своей самоотверженностью, чистотой помыслов и желанием сделать мир хоть чуточку безопаснее. Не жалея себя, тратя все свое свободное время они выполняют важную, ответственную задачу, взяться за которую способен далеко не каждый. Уверена, знания, которые они приобрели в ходе учений, станут их верным союзником, а заветные слова «Найден, жив!» будут звучать в разных уголках нашей Родины все чаще и чаще», - подчеркнула Председатель Попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская.

Напомним, учения стартовали в Хабаровском крае в конце мая, где объединили на одной площадке подразделения Национального Дальнего Востока. Второй этап прошел в уже Краснодарском крае и собрал волонтеров Юга России и Северного Кавказа. Далее был Тамбов, куда съехались представители филиалов организации центральной части страны, Сибири, Урала и Поволжья. Предпоследний этап в Мурманской области сменил зной юга на суровый климат Заполярья.

Под руководством опытных инструкторов Российского университета спецназа волонтеры изучили приемы оказания первой помощи, прошил тактико-специальную подготовку, изучили картографию, ориентирование на местности, а также работу со специальными радиоустройствами, овладели техникой группового передвижения и выживания в условиях дикой природы. Особое внимание эксперты уделили организации и работе штаба, координации действий поисковых групп.

Многие аспекты, изученные волонтерами, отличались в зависимости от особенностей местности, климата и географии отдельно взятых регионов, для которых программа обучения специально адаптировалась.

Стоит отметить, что в этом году крупномасштабные учения также запомнились целой серией активностей для тех, кто активно следит за работой Национального Центра. Так, среди подписчиков социальных сетей было разыграно 30 комплектов набора волонтера-поисковика, а три победителя конкурса видеороликов, в котором предлагалось рассказать о важности выбора добровольчества для каждого участника волонтерского сообщества, смогли отправиться на Байкал в рамках финального этапа.

Учения для волонтеров отделений Национального центра проходят ежегодно. При этом программа подготовки постоянно совершенствуется с учетом новых методик и практик, разработанных экспертами.

Подготовка волонтеров поисково-спасательных отрядов, в рамках проекта, разработанного по инициативе Председателя Попечительского Совета Национального центра Елены Мильской, проводится бесплатно.

Официальным информационным партнером крупномасштабных учений волонтеров Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям выступает «Комсомольская правда».