Александр Ревва сбежал, оставив в России все имущество: бизнес, роскошный особняк за 250 миллионов, шикарные квартиры

Александр Ревва с женой Анжеликой и детьми сейчас в Испании. Но уже в августе у артиста концерты в Турции. Фото: СОЦСЕТИ

Александр Ревва на этой неделе стал самой обсуждаемой звездой. Появилась информация, что он сбежал из России в Испанию. 47-летний Александр Ревва с женой 39-летней Анжеликой и двумя дочками сейчас действительно находятся в Испании. Друг семьи телеведущий Оскар Кучера заявил в соцсетях: «Не пыхтите! Мой товарищ Саша Ревва никуда не иммигрировал. Просто поехал отдыхать в Испанию с семьей». Ревва последние годы был одним из самых высокооплачиваемых артистов в шоу-бизнесе, поэтому успел и прилично заработать, и кое-что прикупить. Рассказываем, чем владеет семья Александра Реввы.

47-летний Александр Ревва с женой 39-летней Анжеликой и двумя дочками сейчас действительно находятся в Испании. Фото: СОЦСЕТИ

Александр – человек обеспеченный. К примеру, год назад в рейтинге Forbes самых успешных российских звезд его годовой заработок был оценен в $4,1 млн. (246,8 млн. руб). Ревва – учредил в России парочку компаний: киностудию Voice Media (ООО «Войс Медиа»); продюсирует и выпускает на анимационной студии популярный мультсериал «Колобанга», права на показ которого были проданы во многие страны мира. К примеру, выручка ООО «Войс Медиа» за прошлый год составила 106 млн. руб., прибыль – 88 млн. руб. 23 июня 2022 Александр Ревва зарегистрировал ИП – «по виду деятельности в области исполнительских искусств». Уроженец Донецка – гражданин Украины: смотрите копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Самые большие деньги Ревва зарабатывал съемкой в рекламе – к примеру, одного из сотовых операторов и других. А также выступлениям на частных мероприятиях в качестве певца под псевдонимом Артур Пирожков – артист последние лет пять был нарасхват с гонораром от 2 до 3 миллионов рублей за 45 минут пения. Кстати: 8, 9, 10, 11 августа запланированы концерты Реввы в Турции, 15 августа – в Монако. Однако выступления, запланированные задолго заранее на 23 и 24 июля в Санкт-Петербурге на фестивале «ВК фест» не состоялись. Так как Ревва укатил с семьей в Испанию.

Выписка из Единого государственного реестра ИП. Фото: Личный архив героя публикации

Каким имуществом обзавелась семья Александра Реввы за время его успешной деятельности в роли певца, шоумена и кинодеятеля?

- Жена шоумена летом стала владелицей апартаментов в комплексе «Москва-Сити» площадью 250 кв м. Средняя стоимость такой квартиры – около 140 млн. руб.

На крыше элитного дома, где купил апартаменты Александр Ревва есть бассейн. В сутки за аренду квартиры в этом ЖК можно выручить от $500. Фото: СОЦСЕТИ

- Семья проживает в загородном двухэтажном доме в элитном поселке Павлово на Новорижском шоссе. На участке три строения – дом, спортзал с бассейном и хозблок. Сейчас выставлен на продажу похожий дом в поселке площадью 582 кв м за 250 млн. руб.

- Говорят об инвестициях семьи в элитную высотку Address Beach Residences в ОАЭ, где стоимость квартиры с тремя спальнями начинается от 100 млн. руб.

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