Польский музей попросил посетителей прекратить заниматься непристойным делом на его территории

Польский музей форт Герхард - уединенное место. Фото: Shutterstock

Музейщики польского форта Герхард, расположенного на границе с Германией, умоляют ненасытных любовников прекратить заниматься непристойным делом на территории старинной прусской крепости. За это лето на месте преступления были застуканы уже три пары. Все тайное стало явным благодаря модернизированной высококачественной системе видеонаблюдения, установленной по всему форту, пишет издание Gazeta Wyborcza.

«Убедительная просьба к нашим гостям… как бы это сказать…. пожалуйста никакого ars armandi (искусства любви - ред.) в музее! Не так давно форт был оборудован камерами и о, если бы они могли говорить…, - говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях форта Герхард. - Взываем к пониманию наших влюбленных гостей: большинство экспонатов нашего музея - это предметы, «рожденные» много лет назад и привыкшие к совсем другим моральным нормам - консервативным, воздержанным и православным. Не будем подвергать их дискомфорту».

Сотрудники форта предупредили, что все видеозаписи пересматриваются перед удалением. Поэтому, если кому-то из любвеобильных посетителей захочется предаться страсти, им рекомендуют отправиться на пустынные пляжи в окрестностях крепости.

- Менее чем за месяц на видеозаписях мы обнаружили три любовные сцены, - признается директор форта Герхард Петр Пивоварчик. Он добавил, что крепость и раньше привлекала любителей непристойного дела в публичных местах. - У наших посетителей разные нравы, некоторые консервативны, поэтому мы не хотим, чтобы кто-то оказался шокирован, наткнувшись на похотливую парочку.

Почему прусская крепость XIX века на северо-западе Польши стала таким притягательным местом для любовников, остается загадкой. Пивоварчик в шутку предположил, что форт Герхард - это место, где влюбленным очень хочется высвободить энергию. К этому располагает множество темных закоулков и ниш, которые создают иллюзию у посетителей, что за ними никто не наблюдает.

Согласно польскому законодательству, предаваться непристойным утехам в общественных местах запрещено. Пойманным за этим занятием грозит штраф в размере 1500 злотых (около 19 тысяч рублей).