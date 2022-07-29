В Крыму открыли для туристов логово древних саблезубых кошек и гигантских гиен

Фото предоставлено Крымским федеральным университетом

Пещеру называют одним из главных палеонтологических открытий начала XXI века. А назвали ее в честь... трассы. Ведь обнаружили в 2018 году как раз во время строительства автодороги, соединяющей сейчас полуостров с материковой Россией.

ЧУТЬ НЕ ЗАЛИЛИ БЕТОНОМ

Дело было на участке вблизи поселка Зуя (Белогорский район, в 17 км от Симферополя). Под тяжелой техникой вдруг просел грунт. Стали разбирать завалы, а там - 14-метровый колодец. Рабочие сгоряча чуть не залили его бетоном. К счастью, вовремя подоспели крымские ученые-спелеологи, и ради изучения древней пещеры даже приостановили важную стройку.

Что там нашли интересного? Во-первых, целое кладбище останков редчайших древних животных. Только на разведывательном этапе откопали порядка 250 кг костей! Южные слоны с 4-метровыми бивнями (считаются древнее мамонтов), саблезубые кошки (пятнистые киски достигали 1,1 метра в холке и весили под двести кило), 3,5-метровые носороги Мерка, большерогие олени, гигантские гиены (размером со львицу) и страусы (3,5-метровой высоты), верблюды, койоты, дикобразы, бараны, медведи, жирафы. Возраст останков - от 80-100 тысяч лет до 1,6 млн лет. Сохранились очень хорошо, поскольку пещера около полутора миллионов лет была закупорена. Каким же образом под землей собралась столь разношерстная компания зверей? Ученые полагают, что в пещере было логово древних хищников, которые после охоты притаскивали сюда добычу. Теперь все они – экспонаты Научного спелео-палеонтологического комплекса «Пещера «Таврида» Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского.

Фото предоставлено Крымским федеральным университетом

На экскурсии также расскажут, как образовалась пещера и ее галереи с куполами, какие тут найдены минералы, почему здесь нет сталактитов и сталагмитов, а корни деревьев растут не по трещинам, как обычно, а прямо сквозь пористый известняк.

ПОДЗЕМНЫЙ «ГОРОД»

- Мы исследовали порядка двух тысяч метров пещеры. Однако под землей есть много пустот, и это не теория. У нас есть хорошее оборудование, которое просвечивает землю и позволяет определить подземные пустоты. На самом деле, это целый подземный «город», который может протянуться на несколько десятков километров, — рассказал старший преподаватель КФУ Геннадий Самохин.

Фото предоставлено Крымским федеральным университетом

По словам ученого, Таврида отличается от многих других спелеологических и экскурсионных объектов тем, что там делают уклон на рекреацию и коммерческую прибыль, а крымчане будут популяризовать науку, помогая нам узнавать, каким был Крым до ледникового периода.

Фото предоставлено Крымским федеральным университетом

Чтобы древняя пещера стала научным комплексом, доступным не только для ученых, но и обычных людей, ее внесли в программу Минобрнауки России «Приоритет 2030» нацпроекта «Наука и университеты» и инвестировали в проект 150 млн рублей. И вот Таврида стала первым крупным туристическим объектом, открытым в Крыму с 2014 года. И это не все. У входа в пещеру скоро построят парк отдыха с музеем минералогии «Камни Крыма» – первым подобным музеем под открытым небом, детской площадкой с реконструкциями древних животных, чьи останки там нашли, фуд-кортами и зонами отдыха. Здесь же будут организованы и практики для студентов профильных специальностей и даже летние школы с участием в раскопках. А осенью КФУ проведет на базе комплекса школу молодых ученых.

Фото предоставлено Крымским федеральным университетом

Исследования на объекте будут продолжаться еще минимум 10-15 лет. Как раз сейчас идут раскопки природного входа в пещеру. Ученые очень надеются обнаружить здесь и останки древнего человека, ведь люди в доисторические времена селились именно возле пещер. Да и некоторые кости древних животных, найденных в Тавриде, разбиты по длинной оси, а это не под силу даже очень сильному зубастому хищнику.

Фото предоставлено Крымским федеральным университетом

КОНКРЕТНО

Как попасть на экскурсию и почем билеты

Вход в пещеру расположен рядом с трассой «Таврида», и путешественникам удобно будет сделать остановку. Ждать долго не придется: у пещеры транзитный проход, поэтому экскурсии можно запускать хоть каждые 10-15 минут. На объекте практически отсутствуют ступеньки, а ширина дорожек позволяет свободно перемещаться людям на инвалидных колясках.

Экскурсии проводят группами по 20 человек. Работают шесть экскурсоводов. Продолжительность – 50-60 минут. Взрослый билет стоит 500 рублей, детский (до 14 лет) - 350 рублей.

СПРАВКА

В Крыму более 1600 пещер, сообщает сайт Российского географического общества. Почти все они небольшие, средняя протяженность — всего 100 метров. Есть и настоящий гигант — Красная пещера в Симферопольском районе длиной 25 км.

До обнаружения Тавриды самой большой пещерой внутренней гряды Крымских гор считалась Таврская близ Бахчисарая. Ее протяженность 500 метров. У Тавриды как минимум вдвое больше (официальная цифра на сегодня — 1038 км), а глубина — 15 метров. «Здесь поместилось бы царство Аида» — поэтично говорили о «новенькой» спелеологи.