Как делают часы, которые Путин теперь носит вместо швейцарских

Владимир Путин на мероприятиях стал появляться в новых часах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НЕ НУЖЕН НАМ ЗАГРАНИЧНЫЙ ХРОНОМЕТР

Вообще, большинство знает часы Императорской петергофской фабрики (ИПФ) по брендам «Ракета» и «Победа». Их, кстати, собирают до сих пор. Завод под Питером – последний, который делает механизмы полностью из российских деталей. Даже пружины (считаются самой сложной в производстве деталью) наши. Поэтому-то новые «Ракеты» в магазинах на порядок дороже всех остальных бывших советских марок. Изготавливать самим накладнее, чем покупать в Китае.

А недавно журналисты заметили, что Владимир Путин на мероприятиях стал появляться в новых часах. И не в швейцарских, как раньше, а российских! Как оказалось, на руке президента редкая модель из Петергофа, сделанная на заказ. В новых часах глава страны был на встрече с руководителями Госдумы, во время поездки в Тегеран и не только.

ЧАСОВОЙ КОНСТРУКТОР

Пресс-секретарь часового завода Антонина Скурыдина рассказала журналисту «Комсомолки» о президентской модели больше.

- Каждые часы индивидуальны. У нас есть сайт-конфигуратор, где можно из разных параметров собрать собственную модель, - объяснила Антонина.

Главная фишка: прокладка между корпусом и механизмом. Обычно ее делают из металла и прячут под крышкой. А наши придумали, как из этой детали сделать дизайнерскую изюминку. Прокладка вырезается из цветного камня и ее видно под стеклом. Выберешь сердолик – прокладка будет красной, дюмортьерит – голубой и так далее.

Судя по фотографиям, часы Путина из снежного обсидиана. Он практически целиком черный с небольшими белыми вкраплениями. А на снимках президентские часы как раз выглядят полностью черными (ну насколько получается их разглядеть издалека).

- Корпус делается только из золота – но оно может быть и обычным желтым, и белым, и розовым, - перечислила Скурыдина.

Опять-таки, если судить по фото, у главы страны белый оттенок корпуса часов.

Циферблат на выбор двух цветов: черный или белый. Задняя стенка стеклянная, чтобы было видно шестеренки.

А вот механизмы заказных моделей одни и те же. Точность -5/+10 секунд в сутки. Автоматический подзавод. Запаса хода должно хватать на 40 часов. Всего три стрелки – никаких тебе окошек с датой ли секундомеров.

Часы Императорской петергофской фабрики. Почти такие же, как у Путина

И ПОЧЕМ?

Ну и главный вопрос: сколько такие часы могут стоить? На заводе сначала дипломатично ответили, что цена в каждом конкретном случае своя. Клиент должен выбрать, а потом идет оценка. И информацию о выполненных заказах не разглашают…

- Стоимость приличная, но далеко не заоблачная, как у швейцарцев, - сказали на заводе, когда мы совсем уж их замучили вопросами.

Собственно, у президента и должны быть достойные часы. Кстати, многие губернаторы и чиновники носят модели на порядок дороже. Путин же никогда и не был замечен в каком-то часовом шике. Даже швейцарские, которые президент носил раньше, стоят в районе десятка тысяч долларов – не много по меркам хронометров из Женевы.

Часов по спецзаказу из Петербурга пока выпущено около 40 штук. Новая модель делается, когда приходит очередной покупатель.

ЧТО ВВП НОСИЛ РАНЬШЕ?

Много лет президент носил швейцарские Blancpain Leman Aqualung Grande Date и иногда — IWC Pilot`s Watch Mark XVII. Стиль у них, кстати, такой же, как у новых российских. Корпус умеренного размера из белого металла, черный циферблат в стиле милитари, арабские цифры и черный ремешок.

ТАКИЕ ПОДАРКИ

Российский лидер минимум дважды дарил свои наручные часы. Причем, оба раза пришлись на 2009-й, когда Путин еще был премьером.

Первый раз произошел в Туве. Глава кабмина сплавлялся по реке Хемчик. На одной из стоянок в безлюдном горном месте он заметил отару овец и пастуха. Сначала Путин предложил чабану попить вместе чаю. В ответ тот позвал премьера зайти в гости. Чабан вместе с сыном привел Владимиру Владимировичу лошадь. И хоть пастух больше говорил по-тувински, плохо понимая русский, общий язык найти получилось. В конце встречи Путин подарил свои швейцарские Blancpain мальчику, а чабану – личный охотничий нож.

Второй раз был в Туле. Слесарь конструкторского бюро приборостроения Виктор Загаевский неожиданно попросил: «У меня два сына, защитники родины. Подарите часы на память!». Путина такая просьба удивила, но отказывать он не стал – снял с руки такие же Blancpain, как подаренные тувинскому мальчику.

ЗАВОД СПАСЛИ ФРАНЦУЗЫ

Между прочим, Императорская петергофская фабрика, а раньше Петродворцовый завод – старейшее в стране часовое производство. Открылось еще в 1721 году по решению Петра Первого.

Предприятию в конце «нулевых» сильно повезло - его купили французские и российские инвесторы. Только это и спасло бизнес от полного разорения. Коммерсанты вложили в производство 5 млн. евро и сманили на завод одного из руководителей «Rolex».

Больше всех в будущее часов «Раекта» верил экс-глава совета директоров Жак Полье. Он был уверен, что моду на марку получится возродить за счет ее истории.

- Если вы хотите иметь просто точные часы, купите себе смартфон. Сейчас наручные часы больше всего берут за их историю и тот образ, с которым они ассоциируются. Для иностранцев русские часы — это космос, атомные подлодки, полярные экспедиции, ракеты. Мало, какая фирма может похвастаться, что их хронометры побывали за границами Земли. А ведь почти все советские космонавты летали с часами, сделанными в СССР. «Омега» до сих пор в рекламе напоминает, что Нил Армстронг высадился на Луне в их часах, - рассказал журналисту «Комсомолки» экс-глава петергофской фабрики Жак Полье.

Замысел французского коммерсанта оправдался. Мы, конечно, не знаем, почему Путин выбрал часы именно этой фабрики, но возможно как раз за ее историю и то, что предприятие сохранило собственное производство.

НАШИ ХРОНОМЕТРЫ СНОВА В МОДЕ…

Сменив швейцарские часы на наши, Владимир Путин оказался вполне себе в мировом тренде. Россия - совершенно неожиданно для себя – в последние годы превращается в одну из главных часовых держав мира. Абсолютно серьезно, без хохмы или иронии, иностранцы гоняются за моделями с надписью на циферблате «Made in Russia».

Возьмем статистику самого большого часового форума в интернете: watchuseek.com. На первом месте обсуждение просто доступных часов, на втором – моделей для дайвинга. А на третьей по количеству постов строчке идут… «Russian watches»! 412 тысяч комментариев и 68 млн. просмотров. Дальше с отрывом китайские (164 тысячи комментариев) и немецкие (135 тысяч). Швейцарские тоже есть, но они уже отдельно по брендам обсуждаются.

На eBay почти 20 тысяч объявлений с российскими или якобы российскими часами.

…НО ЗАРАБАТЫВАЮТ НА НИХ ИНОСТРАНЦЫ

Сейчас за рубежом появляются якобы 100% русские часовые фирмы. В США продаются хронометры под брендом «Zavtra» (между прочим, за 300 долларов!). Производитель пишет, что у него 70-летняя история. Якобы в России эти часы хорошо известны, но на Запад они не попадали из-за Холодной войны… Ни в одном нашем интернет-магазине часов «Zavtra» нет. Но в сети пишут, что бренд принадлежит китайскому предпринимателю.

Литовская фирма «Vostok Europe» продает в Евросоюзе как бы русские часы. Дизайн многих моделей слизан с командирских часов «Восток».

«Производство каждой модели приурочено к какому-нибудь достижению или событию в истории России», - написано на сайте компании «Vostok Europe». На Запад идут хронометры, посвященные самолету ТУ-144, советскому луноходу, атомной подлодке «Ленинский Комсомол» и так далее.

Жак Полье пожаловался, что больше половины российских часов, продающихся на Западе, (не какие-то «Zavtra», а нормальные «Ракеты» или «Востоки») - обыкновенная подделка.

В Китае делают больше отечественных хронометров, чем в самой России! Объяснение найти несложно: часовое производство у нас за 30 лет просело, а спрос на продукцию за рубежом только растет. Вот азиатские бизнесмены этим и пользуются.

И САМИ НЕ ВСЕГДА УМЕЕМ ПРОДВИГАТЬ

Гагарин летал в штурманских часах «Салют», Леонов первым вышел в открытый космос с часами «Стрела», потом «Ракета» сделала механические часы на 24 часа для наших космонавтов. А с 1994 года официальными хронометрами Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов стали швейцарские «Fortis»... Но может быть сейчас это изменится? Раз уж сам Путин выбрал отечественную модель. Да еще с таким космическим названием.