Россия даст жителям Донбасса деньги на покупку себе новых квартир

Президент встретился с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, курирующим в правительстве тему строительства. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент встретился с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, курирующим в правительстве тему строительства. Владимир Путин спросил, как пойдет восстановление всего разрушенного на Донбассе.

Оказалось, что для Мариуполя уже готов целый мастер-план развития.

- По тому плану, который здесь представлен, в течение трех лет мы можем полностью город восстановить. Причем мы расписали по строительству многоквартирных домов, по ремонту, по текущему ремонту… - рассказал вице-премьер.

Судя по всему, мариупольцев облагодетельствуют по-полной. Наши чиновники решили изменить границы города, чтобы в них попал аэропорт – так его проще будет отстроить заново. В городе восстанавливают трамвайные пути.

- Мы планируем сделать новый транспортно-пересадочный узел, где будет железнодорожный вокзал, порт и трамвайные линии, - уточнил Хуснуллин.

Всем, кто не захочет ждать восстановления своего дома, из бюджета готовы дать жилищные сертификаты на покупку каких-нибудь других квартир на Донбассе.

- На ремонт внутри квартиры либо внутри частных домов тоже будем выделять деньги из расчета по шесть тысяч рублей (на квадратный метр – Ред.), - член кабмина не уточнил, скольким людям сделают ремонт внутри жилья за счет нашей казны.

- Но это должно касаться не только Донецкой республики, но и, скажем, Луганской республики – там, где это востребовано, и там, где люди этого ждут, - в ответ поручил Путин.

Теперь главное найти столько работников. Каждый, кто делал ремонт в квартире, знает, что качественно все может делаться и месяц, и два.

Отдельно президент поручил подготовить ЛДНР к холодам.

- Нужно, чтобы люди провели эту зиму в нормальных, человеческих условиях. Руководство ДНР попросило построить многопрофильный медцентр в Мариуполе, а в Донецке – перинатальный центр. Займитесь решением этого вопроса, - распорядился глава страны.

Еще, судя по всему, мы будем разгребать свалку отходов около Азовстали. Там их 40 млн. тонн.

- Они не занимались этим, - резюмировал Путин.

- Надо зачищать, -согласился Хуснуллин, добавив, что завод в прежнем виде работать не будет. Но что-то на его месте останется: «Там возможно всё-таки сохранить часть рабочих мест без восстановления вредного производства», - рассказал вице-премьер.