Леонид Пасечник, глава ЛНР: Спасибо Владимиру Путину и России за поддержку луганчан. Но и просто сидеть сложа руки не в нашем характере

Леонид Пасечник

Жители Донбасса должны провести ближайшую зиму «в нормальных человеческих условиях».

Такое поручение президент России Владимир Путин дал вице-премьеру Марату Хуснуллину во время рабочей встречи, которая прошла в пятницу, 29 июля.

СМИ сообщили об этом после полудня. А уже пару часов спустя «Комсомольской Правде» стало известно о реакции Леонида Пасечника на эти решения.

Вот что заявил глава ЛНР:

- Сегодня Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера правительства Марата Хуснуллина о выдаче жителям Луганской Народной Республики, чьи дома были разрушены в результате украинской агрессии, жилищных сертификатов. Они позволят людям приобрести жилье в любой точке Луганщины.

От себя лично и от лица всех жителей республики выражаю искреннюю благодарность Владимиру Владимировичу за этот шаг по поддержке наших людей.

Без помощи России мы не можем справиться с последствиями преступлений украинского режима. Но и просто сидеть сложа руки не в характере жителей Донбасса – уже сегодня в освобожденных городах и поселках жители, едва дождавшись разминирования, сами выходят разбирать завалы и сметать битые стекла с улиц.

Вместе – мы сила!

И - огромный потенциал Донбасса будет возрожден!