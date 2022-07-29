В России пройдет чемпионат по ходьбе

В соревнованиях можно участвовать всей семьей. Фото: Shutterstock

Уже четвертый год проводятся соревнования «Человек идущий», идейным вдохновителем которых стал знаменитый кардиохирург Лео Бокерия. И в этом году благотворительный фонд Лига здоровья нации (Лео Антонович — руководитель фонда) при поддержке Министерства спорта Российской Федерации приглашает любителей ходьбы объединиться в команды и принять участие во всероссийском чемпионате по фоновой ходьбе. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни».

Четвертый год подряд команды из самых разных городов — от Камчатки до Калининграда — объединяются, чтобы побороться. Кто-то за идею, кто-то со своей ленью, третьи с лишним весом. Мотивация у всех разная, и итог один — за два месяца, пока длятся соревнования, люди становятся здоровее, находят друзей и единомышленников в командах. И сохраняют полезную привычку много гулять, в том числе чаще ходят до работы, чем ездят на транспорте.

Смысл соревнований:

1. Вы скачивайте программу с сайта «Человек идущий», там кликайте на вкладку команда. Формируете свою или вступаете в уже готовую.

2. Принять участие в «гонке» могут семейные команды, группы студентов, сотрудников компаний, муниципалитетов, пенсионеров и зожников.

В команде должно быть от 20 до 50 человек. Но семейные команды могут быть как минимум из трех человек.

3. И начинаете гулять каждый день — по паркам, пересеченной местности, за городом — выбирайте и стройте свой маршрут. Или присоединяйтесь к уже существующим. Приложение обеспечивает подсчёт шагов каждого члена команды в реальном времени. По правилам соревнований, от каждого участника соревнований в командный зачет учитывается не более 25 000 шагов в день.

4. Уже сейчас можно зарегистрироваться и потренироваться. Предварительный этап соревнований состоится в сентябре.

5. Итоговый результат будет определяться как сумма средних арифметических результатов команды за дни соревнований. Победителем станет команда, показавшая лучший результат в своей программе. При равенстве результатов – команда, в которой больше участников. По итогам соревнований будут определены победители и призеры чемпионата.