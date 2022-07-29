Люди нуждаются в нашей помощи

С февраля в Пензенскую область прибыли несколько тысяч граждан из ДНР, ЛНР и Мариуполя.

Пока Украина продолжает уничтожать свой народ, Россия заботится о людях. Принимает эвакуированных граждан, отправляет тоннами гуманитарные грузы в пострадавшие регионы. На минувшей неделе российские шефы появились сразу у нескольких районов Запорожской области. Регионы России будут помогать им восстанавливать инфраструктуру, оказывать посильную гуманитарную помощь. С такой поддержкой Запорожская область сможет быстрее вернуться к мирной жизни.

- Вещи везем стандартные, бытовые. Это стройматериалы, учебники, медицинские изделия, строительная техника. Сегодня главная задача - это подготовка района к зиме, началу учебного года и запуск системы здравоохранения. Чиновники из нашего правительства работают сейчас на этой территории. Мы обсуждаем задачи, которые стоят. В принципе все это по плечу, - отметил глава Новгородской области, взявшей шефство над Васильевским районом, Андрей Никитин.

Подшефным регионом Севастополя стал город Мелитополь.

- Сегодня город получил две тысячи продуктовых наборов, в ближайшее время доставят еще семь тысяч. Продукты, лекарства, средства гигиены и другие необходимые вещи также доставили и в мужской монастырь, - сообщил вице-губернатор Севастополя Сергей Толмачев.

Пензенская область будет оказывать помощь Пологовскому району. Здесь побывал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Он осмотрел больницу в городе Токмак, школу №1 и открыл общественный штаб «Мы вместе с Россией». Описал Мельниченко и «фронт работ» для пензенских специалистов.

-Важно подготовить объекты социальной сферы, образования, здравоохранения, чтобы в зиму войти в нормальном состоянии, - подчеркнул пензенский губернатор. - Для этого сейчас будут проводиться соответствующие работы. В Пологовском районе остаются наши специалисты, которые будут помогать.

Глава администрации Пологовского района Степан Лопатин поблагодарил Олега Мельниченко за поддержку.

- Это очень много значит для нас, сказал он.

Итогом визита Олега Мельниченко в Запорожскую область стало подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Пензенской области и администрацией Пологовского района, предполагающее развитие гуманитарных и экономических связей.

Олег Мельниченко.

«Люди нуждаются в нашей помощи. В Пологовском районе разрушены важные социальные объекты, нарушено продовольственное обеспечение, не хватает лекарств и других жизненно важных вещей», - написал на минувшей неделе в соцсетях пензенский губернатор Олег Мельниченко.

Для оценки ситуации из Пензы в Запорожскую область выехала группа специалистов во главе с первым заместителем председателя правительства Виктором Кувайцевым. Они уже изучили состояние системы водоснабжения, подачи тепла, электроэнергии и выяснили, где в районе самые «тонкие места». Так сказать, наметили фронт работ.

Параллельно в Пологовский район также был направлен гуманитарный конвой с продуктами и товарами первой необходимости. Ценный груз прибудет в Запорожскую область в последних числах июля. Всего же Пенза планирует отправить туда не менее пяти машин с гуманитаркой. В первую очередь помощь получат слабозащищенные слои населения.

Не забыли и о продолжающейся пандемии коронавируса. Большая часть лета уже позади, осенью ожидается очередная ковидная волна, поэтому самое время начать подготовку и к ней. Сейчас пензенцы монтируют в одном из медучреждений района кислородную станцию.

- Позже мы направим наших специалистов, которые будут готовить социальные объекты района к работе зимой, - подчеркнул пензенский губернатор.

Также в ближайшее время будет сформирован список сотрудников, которые отправятся в Запорожскую область, чтобы помогать действующей военно-гражданской администрации. Представители российского региона помогут с формированием муниципальной власти и управлением доходной частью бюджета.

Пензенцы готовы работать в Пологовском районе так долго, как потребуется. Оценивать проблемы и искать пути их решения. Помогать тем, кого коварно предала собственная страна. Строить заново дороги, ремонтировать школы и больницы.

Жизнь продолжается. И это самое главное.