Для бывшего премьера Британии Бориса Джонсона нашли работу в Москве

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Фото: REUTERS
Напомним, что в настоящее время мировая общественность внимательно следит за судьбой британского премьера Бориса Джонсона. Одни предлагают назначить его генеральным секретарём НАТО, другие на полном серьёзе видят политика в украинском правительстве, третьи надеются, что Джонсон наконец успокоится и вернётся к своему любимому занятию - рисованию. Корреспондент «КП» Павел Клоков не стал дожидаться развязки и написал Борису письмо.
Слушая медийную молву,
Так охота проявить заботу.
Дядя Боря, приезжай в Москву!..
Мы тебя устроим на работу.
Ты у нас, конечно, знаменит
И имеешь сразу два диплома...
Хоть сейчас охранником в «Магнит»
(Сутки на работе, трое дома).
Брось ты свой туманный Альбион.
Мы тебя в своей стране поддержим.
Приезжай в центральный регион
И устройся, например, консьержем
Будешь зырить сериал «Менты»,
«Доширак» заваривая в миске.
Ничего, что я с тобой на ты?
Ничего, что я не по-английски?
Ты себя взбодри и раззадорь.
Сколько можно прозябать премьером?
Приезжай в Россию, дядя Борь.
Мы тебя заделаем курьером.
Разве ты не будешь очень рад
Чаевые получать в прихожих?
Ну и гнать электросамокат,
Раздражая скоростью прохожих.
От досады гривой не тряси.
Ну не хочешь бегать на подхвате,
Есть ещё, в конце концов, такси
И «Хёндай Солярисы» в прокате.
Кепочку напялил набекрень,
В бардачишко кинул сигареты
И трынди с клиентами весь день!..
И решай судьбу своей планеты.
Для тебя преград на свете нет.
Можешь брать какие-то копейки
У людей за биотуалет,
В Ясеневе сидя на скамейке.
Можешь на газоне стричь траву,
Улыбаясь полуглуповато.
Дядя Боря, приезжай в Москву!..
Откажись от Киева и НАТО.
Удиви всю Англию и мир.
Подмигни неистовой фортуне.
Ну и привези мне сувенир.
И автограф футболиста Руни.