Для бывшего премьера Британии Бориса Джонсона нашли работу в Москве

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Фото: REUTERS

Напомним, что в настоящее время мировая общественность внимательно следит за судьбой британского премьера Бориса Джонсона. Одни предлагают назначить его генеральным секретарём НАТО, другие на полном серьёзе видят политика в украинском правительстве, третьи надеются, что Джонсон наконец успокоится и вернётся к своему любимому занятию - рисованию. Корреспондент «КП» Павел Клоков не стал дожидаться развязки и написал Борису письмо.

Слушая медийную молву,

Так охота проявить заботу.

Дядя Боря, приезжай в Москву!..

Мы тебя устроим на работу.

Ты у нас, конечно, знаменит

И имеешь сразу два диплома...

Хоть сейчас охранником в «Магнит»

(Сутки на работе, трое дома).

Брось ты свой туманный Альбион.

Мы тебя в своей стране поддержим.

Приезжай в центральный регион

И устройся, например, консьержем

Будешь зырить сериал «Менты»,

«Доширак» заваривая в миске.

Ничего, что я с тобой на ты?

Ничего, что я не по-английски?

Ты себя взбодри и раззадорь.

Сколько можно прозябать премьером?

Приезжай в Россию, дядя Борь.

Мы тебя заделаем курьером.

Разве ты не будешь очень рад

Чаевые получать в прихожих?

Ну и гнать электросамокат,

Раздражая скоростью прохожих.

От досады гривой не тряси.

Ну не хочешь бегать на подхвате,

Есть ещё, в конце концов, такси

И «Хёндай Солярисы» в прокате.

Кепочку напялил набекрень,

В бардачишко кинул сигареты

И трынди с клиентами весь день!..

И решай судьбу своей планеты.

Для тебя преград на свете нет.

Можешь брать какие-то копейки

У людей за биотуалет,

В Ясеневе сидя на скамейке.

Можешь на газоне стричь траву,

Улыбаясь полуглуповато.

Дядя Боря, приезжай в Москву!..

Откажись от Киева и НАТО.

Удиви всю Англию и мир.

Подмигни неистовой фортуне.

Ну и привези мне сувенир.

И автограф футболиста Руни.