Квас - напиток царей

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Историки утверждают, что Петр I во время своих корабельных дел пил квас ведрами. И, говорят, очень уважал его за бодрящую кислинку и легкую веселинку. Видимо, не нашел ничего лучшего в мире, хотя стремился перенимать у Запада все самое достойное.

Что ж, русский квас – поистине царский напиток. Любила его и императрица Анна Иоанновна, и князь Михаил Голицын, прозванный «квасником». Именно квас – как традиционно национальный напиток - вместо шампанского Александр I распорядился подавать при дворе на балах после победы в войне с Наполеоном. Так в то время выражался патриотизм высшего света. Но позволить себе квас могли на Руси абсолютно все – и знать и крестьянин: напиток, хоть и царский по своим вкусовым качествам и питательным свойствам, но совершенно демократичный, как сейчас бы сказали.

Настоящий квас рождается в результате двойного брожения, он делается на дрожжах и на молочнокислых бактериях. Последние-то и придают напитку удивительную целебную силу, «тот самый вкус», а дрожжи - любимые многими «газики».

Существует мнение, что квас нельзя тем, кто за рулем. Это не совсем так. Официально квас — безалкогольный напиток, но все же небольшое количество спирта в нем содержится: по ГОСТу —до 1,2%. Поэтому употреблять квас рекомендуется за полчаса до того, как сесть за руль, чтобы организм «успел» расщепить алкоголь.

Рецептов существовало множество: делали квас и кислым, и сладким, и темным, и белым, и с изюмом, и с хреном, и с перцем, и грушевым, и прозрачным легким, и густым (это-то и есть знаменитые «кислые щи», но это было именно питье, а не первое блюдо). Сейчас тоже делают по-всякому, на любой вкус: с хреном, со смородиной, с мятой, темный, белый нефильтрованный и т.д.

Так что в наши дни ценность исконно русского напитка нисколько не уменьшилась, а его доступность даже возросла, поскольку теперь квас варят в промышленных масштабах, но, как и раньше, по всем правилам. Во всяком случае, такой можно найти почти в любом магазине – изготовленный именно по технологии двойного брожения, как это делают, например, в компании «Очаково». Однако, не все современные производители прибегают к использованию молочнокислых бактерий, поскольку это хлопотно. Но квас, приготовленный только на дрожжах, получается куда менее полезным.

И по сей день именно квас и вода лучше других напитков утоляют летнюю жажду. Это наш достойный ответ популярным, но пустым по питательности газировкам. А в квасе, помимо веселых «пузырьков», полный комплект аминокислот, витаминов, макро- и микроэлементов, стимулирующих работу сердца и сосудов и нормализующих обмен веществ. В теплый сезон вместе с потом организм теряет минеральные вещества, и выпить кваску – лучший способ их восполнить. Если уж Петр I во всем свете не нашел напитка лучше, то его и нет. Царь понимал толк в стоящих вещах.