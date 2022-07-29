«Готовьтесь к войне»: Пекин готов решительно ответить на провокацию Вашингтона и готовит войска

В официальном аккаунте 80-й армии Народно-освободительной армии Китая в Вэйбо появилась короткая запись: «Готовьтесь к войне!» Фото: EAST NEWS

В пятницу спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась с визитами в ряд азиатских стран, однако посетит ли она Тайвань, куда уже давно собиралась заглянуть, решение пока не принято, сообщил телеканал NBC. Пекин, жестко отстаивающий концепцию «одного Китая», уже однозначно заявил, что сделает все, чтобы не допустить визит третьего во властной иерархии США политика на остров, который считает своей неотъемлемой частью. Классика голливудского жанра: два ковбоя (пусть даже один из них - 82-летняя старушка) положили руку на пистолет и сверлят глазами друг друга - когда можно выхватить его первым.

В официальном аккаунте 80-й армии Народно-освободительной армии Китая в Вэйбо появилась короткая запись: «Готовьтесь к войне!» Армия Тайваня объявила срочные военно-морские учения. Пистолет кто-то, очень возможно, все-таки выхватит. Но что будет означать его выстрел?

Американского политика такого ранга на Тайване не было четверть века. Правда, в апреле Пелоси, посетив Японию, уже собиралась приземлиться в Тайбэе, но в последний момент визит был отменен - якобы из-за того, что спикер заболела ковидом. Всем была очевидна политическая причина той «дипломатической болезни». Что же поменялось всего за три месяца, что американцы опять решили провоцировать китайцев на самые жесткие действия?

Вчера председатель Си и президент Байден провели телефонные переговоры, которые длились свыше двух часов. Понятно, что говорили они не столько о ситуации на Украине, как официально сообщалось, а о самом актуальном для них - о ситуации вокруг Тайваня. Напомним, у лидера Китая осенью важнейший съезд партии, на котором он должен сохранить свои полномочия на третий срок. Американское дипломатическое хамство с визитом старушки-спикера на Тайвань - очевидный залп по авторитету Си. И Китай, который традиционно до последнего пытается избежать открытого конфликта, оказывается в ситуации очень сложного выбора. С одной стороны, экономические отношения Поднебесной с Соединенными Штатами столь объемны и значимы, что отмахнуться от них не готова ни одна из великих держав. Но с другой - политические противоречия между ними достигли такой критической точки, что рука у каждого невольно тянется к пистолету.

В соцсетях армии Китая появилось предупреждение

За три месяца после первой объявленной, но потом отложенной провокации вокруг Тайваня американцы поняли: заставить Китай присоединится к антироссийскому «интернационалу» не получилось. Более того, Пекин четко сформулировал свою позицию по конфликту на Украине, обвинив Вашингтон, а не Москву в развязывании конфликта в Европе. В традициях американской дипломатии - жестко прессовать тех, кто не согласен с линией Белого дома. Какая у Китая самая болевая точка? Тайвань, поэтому работаем по нему…

Вопрос в том, не просчитаются ли заокеанские ребята и на этот раз? Нужен ли им еще один конфликт, которым они надеются режиссировать из безопасного места, как на Украине? Смогут ли они управлять хаосом, если его масштабы охватят не только запад, но и восток? Попытка ответить на эти вопросы невольно подталкивает к выводу: США готовы идти ва-банк, видя, как мир выходит из под их безусловного подчинения. На кону для Байдена - не очередное падение на трапе самолета, а возможность повторять властную формулу Юлия Цезаря, переделанную Хиллари Клинтон после убийства Каддафи: «Мы пришли, мы увидели, он умер!»

Если американцы все-таки решатся спровоцировать Китай на военные действия из-за Тайваня, то Украина, скорее всего, уйдет с первых страниц западных СМИ. Но что-то подсказывает, что у Нэнси Пелоси и в этой ее поездке может подкачать здоровье…