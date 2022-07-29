Вера Алентова: «Жерару Депардье заплатили столько, сколько он запросил»

У Депардье было всего три съемочных дня. И это была большая нагрузка для него Фото: кадр из фильма

Картина вышла в 2000 году и стала последней режиссерской работой Владимира Меньшова. Депардье играл не главную, но сюжетообразующую роль – француза Бернара, который приезжает в Москву по приглашению мужа героини Веры Алентовой. Бернара сопровождает переводчик Андрэ (Анатолий Лобоцкий). Андрэ влюбляется в Соню (Алентову) с первого взгляда. Не сразу, но она ему отвечает взаимностью.

Депардье произвел прекрасное впечатление на всю съемочную группу. Не потому что он мировая звезда и французский артист. А потому, что несмотря на своей звездный статус, вел себя очень демократично, хотя и прилетел из Праги на личном самолете. Тогда у нас это было в диковинку.

У Депардье было всего три съемочных дня. И это была большая нагрузка для него. Но отработал он честно, без каких-либо звездных капризов и поблажек. Как утверждает Алентова, Жерару заплатили столько, сколько он запросил. Деньги, надо думать, немаленькие.

Вера Алентова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

«В общении он оказался прост и обаятелен, в работе вдумчив и исполнителен», - вспоминает Вера Алентова.

После съемок он еще несколько раз встречался с Алентовой и Меньшовым. Он прилетал в Москву продвигать на российский рынок вина со своих виноградников. И приглашал Алентову и Меньшова на дегустацию. Они с удовольствием приходили в ресторан и чудесно общались с французской знаменитостью.

- На одной из встреч Депардье познакомил нас с родственником жены – по-моему, тогда ею была Кароль Буке, - вспоминает Вера Алентова. – Родственника приставили к нему в качестве сторожа, потому что Депардье в подпитии становился буйным, и, чтобы подпитие исключить, этот родственник не отходил о Жерара ни на шаг. К концу вечера соглядатай оказался совершенно «никаким», а Жерар шумно и дружелюбно продолжал с нами общаться и крепко стоял на ногах.

Но самым интригующим в этом фильме было вовсе не участие в нем французской звезды.

В фильме шла речь о любви двух взрослых, несвободных людей. Без интимных сцен было совсем не обойтись. Алентова занервничала. Артисткам ее поколения это было внове. Анатолий Лобоцкий, который играл ее французского возлюбленного, был сильно ее моложе. И как снимать такие сцены ни режиссер, ни оператор, ни тем более актеры не представляли.

Алентова призналась, что у нее в этом фильме были дублерши. Но всего в двух кадрах: когда ее героиня Соня встает с постели. И второй – кадр массажа, когда рука Андрэ скользит по животу и бедру Сони.

Меньшов почему-то не захотел рассекретить, что у Алентовой была дублерша. И ей запретил признаваться. «Костерила меня критика нещадно, в основном дамского пола, что несколько озадачивало. Я считала общеизвестным фактом, что западные актрисы редко соглашаются сниматься голыми: им подбирают для таких сцен дублерш, и это нормальная практика: роль-то все равно сыграна актрисой»…