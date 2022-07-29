«ЗооДруг» в пятый раз приехал на Донбасс

Фото: Пресс-служба ОП РФ

Десять тонн овса и по пять тонн пшеничнои крупы и ячменя. Такую помощь на сей раз получили животные бывших украинских территорий от Общественной палаты России. «ЗооДруг» уже стал регулярной акцией и пользуется большой поддержкой.

- В общеи сложности «ЗооДруг» отправил уже 85 тонн помощи на Донбасс и близлежащие регионы, - сказала Елена Шаройкина, инициатор кампании «ЗооДруг» и председатель Комиссии по экологии и охране окружающеи среды Общественнои палаты РФ. - Местные жители не оставляют животных в беде и продолжают заботиться о них. Поэтому помощь, которую мы собираем здесь в России, так важна и востребована. Хочу выразить благодарность членам оргкомитета кампании «ЗооДруг» - именно благодаря объединению усилии целого ряда некоммерческих организации , фондов и проектов, работающих в области зоозащиты, нам удается регулярно направлять помощь тем, кому она так необходима.

Весь груз распределяется равномерно. Ныне его отправят по четырем конно-спортивным клубам Донецка. А часть крупы будет распределена между волонтерами в Мариуполе, которые опекают бездомных собак. Небольшой подарок ждет и донецкий приют «Пиф». Не останутся без внимания парнокопытные и птицы в зоопарках Мариуполя и села Придорожного.

- Каждую фуру «ЗооДруга», которая приходит из России, жители Донбасса встречают с большим воодушевлением, - сказал председатель Общественнои палаты ДНР Александр Кофман. - Без этои поддержки мы бы не справились. Животных, которым требуется пища и уход, очень много. Но и добросердечных людеи , которые продолжают о них заботиться, хватает. «ЗооДруг» дает нам надежду, что светлые времена - не за горами.

К слову, отправленныи провиант был собран членами оргкомитета «ЗооДруга» в рамках акции «Помощь животным Донбасса», инициированнои вице-президентом РАН Иринои Донник, и реализуемои совместно с международным благотворительным фондом помощи животным «Дарящие надежду».

СПРАВКА «КП»

Всероссийская кампания по оказанию помощи зоопаркам и животным Донбасса и близлежащих регионов «ЗооДруг» запущена по инициативе Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ 31 марта 2022 года.

В её рамках проводится сбор денежных средств, кормов и ветеринарных препаратов, осуществляется вывоз животных без владельцев в Россию, а помощь отправляется зоопаркам и приютам Донбасса и в близлежащие регионы. Оргкомитет «ЗооДруг» объединил ведущие российские фонды и организации, которые оказывают помощь как диким, так и одомашненным питомцам – всего более 15 организаций и проектов, среди них Общественные палаты ДНР и ЛНР.

Пункт приеема помощи «ЗооДруг» действует в общественном центре сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса в здании Общественной палаты РФ на Миусской площади.

Вся информация о принимаемой помощи и новости публикуются в официальном телеграм-канале всероссийской кампании «ЗооДруг»: https://t.me/zoo_drug