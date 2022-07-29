Ксения Алферова показала красивую дочь от Егора Бероева

Актеры Егор Бероев и Ксения Алферова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ксения Алферова более 20 лет замужем за Егором Бероевым. Супруги воспитывают дочь Евдокию. Судя по фото, которое разместила дочь Ирины Алферовой, Евдокия выросла настоящей красавицей.

Ксения Алферова вместе с мужем Егором Бероевым и дочкой Евдокией проводит семейный отпуск в солнечной Турции. Она часто публикует фотографии с курорта. А на днях поделилась кадром, сделанным на пирсе около гостиницы.

48-летняя актриса сфотографировала свою 15-летнюю дочь. Ксения никогда раньше не показывала повзрослевшую наследницу. Девочка похожа на обоих родителей.

При этом внимание подписчиков привлекли невероятно длинные волосы и выразительные глаза Евдокии. Все наперебой начали твердить в комментариях, что внучка Ирины Алферовой выросла красавицей.

15-летняя Евдокия выросла красавицей

Ксения как-то признавалась, что завидует своей дочери и хочет научится жить, как она, - в любви и полном принятии себя такой, какая есть. "Часто смеется невпопад, хулиганит, плачет, когда хочется, страшно сопротивляется и в итоге не делает того, чего не хочется. Нравится себе безусловно, не стесняется быть смешной, а иногда стесняется. Знает, что нравится мальчикам, и говорит об этом с удовольствием, но спокойно, с достоинством, можно долго перечислять", - откровенничала артистка.