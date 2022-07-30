Леди Гагу обвинили в черной магии: она останавливает вещи налету

Гага, кажется, вошла в роль и принялась эксплуатировать новый образ «королевы ночи» Фото: REUTERS

На концерте в Дюссельдорфе отмороженный фанат бросил в певицу какой-то предмет. И тут случилось чудо. Вещь зависла в воздухе метрах в трех от Гаги, как будто ее остановило невидимое препятствие. Все это попало на видео, так что сомнений нет: так и было.

Фанаты и хейтеры тут же вспомнили, что у Гаги прозвище «королева иллюминатов». Иллюминаты – это такие сектанты, вроде масонов, которые занимаются магией. И поклоняются они вовсе не светлым силам. А еще хотят установить на планете новый мировой порядок.

Кашу вокруг Гаги несколько лет назад заварил сетевой скандалист Алекс Джонс. И началось все тоже с концерта. Гага пела на концерте перед Супербоулом – большой игрой в американском футболе. Джонс докопался до Супербоула, обвинив его в том, что действо это сатанинское, и призвал бойкотировать. «Организаторы кубка решили осквернить Америку, сломать нашу волю и заставить нас подчиниться», писал он. Быстро сообразив, что это как-то неубедительно, и надо подключить к «теории» известную личность, он принялся кричать, будто Гага будет выступать на концерте в костюме из настоящей плоти. «Она будет возвышаться на крыше стадиона, управляя и следя за нами с помощью дронов, парящих повсюду», живописал он.

Как ни странно, Джонсу поверили. Кто не знает, это он придумал, что американцы не были на Луне – и тогда ему поверили тоже (в том числе и в России). Фанаты принялись выискивать в костюмах Гаги всякие нехорошие символы, и нашли этого добра с избытком. Все это оказалось концерту только на руку, и понеслось.

Леди Гагу обвинили в черной магии

Гага, кажется, вошла в роль и принялась эксплуатировать новый образ «королевы ночи». Поди ж ты плохо: ищешь имидж, а тут и голову ломать не надо. Но вот вилки не ела (то есть вещи в полете не останавливала). Что ж, пришло время.

Видео кажется очень убедительным, и шум стоит нешуточный. Напрасно автор видео бегает по социальным сетям и заявляет: я пошутил! Фанат кинул в Гагу майкой. Майку остановил поток воздуха из вентилятора. Никакой мистики! Кто ж ему поверит. У пастушка из басни есть только один шанс, и он им воспользовался.

Да и, сказать по правде, версия про майку кажется натянутой. Во-первых, как бы она долетела? Это все равно, что бросить бумажкой. Во-вторых, как так она зависла? Что там, воздушная подушка, что ли? В общем, что хотите, то и думайте.