Как сильно подорожает пиво из-за нового закона об обязательной маркировке

Разговоры о маркировке идут уже лет семь Фото: Иван МАКЕЕВ

Ни капли пенного не попадет на прилавки без строгого надзора и контроля! Власти обяжут всех производителей пива и пивных напитков наносить на продукцию специальную маркировку. Чтобы с каждой бочки и бутылки был уплачен налог, а левая продукция не отравляла нашу счастливую жизнь (подробнее см. «Вопросы ребром»).

Ввести маркировку договорились Минпромторг и Ассоциация производителей пива. В последнюю входят три крупнейшие корпорации, занимающие две трети нашего рынка - «Балтика», Heineken и AB InBev Efes. Процесс маркировки начнется в следующем году и будет поэтапным:

- с 1 апреля 2023 года коды будут наносить на пиво в кегах (разливное),

- с 1 октября 2023 года – пиво в стеклянной и пластиковой таре,

- с 15 января 2024 года – пиво в алюминиевых банках.

ТРАВЯТСЯ И ТОЧКА

Как и в любом спорном вопросе, у маркировки есть свои сторонники и противники.

Сторонники пугают тем, что в стране растет число отравлений от некачественного пива. Цифры, правда, не озвучивают. Но приводят данные Высшей школы экономики. Там подсчитали, что доля незаконного оборота пивной продукции за последние два года выросла в полтора раза - с 11,3 до 16,6 процентов.

Другие эксперты считают, что маркировка - мера неоднозначная, особенно в кризис.

- Разговоры о маркировке идут уже лет семь. Но раньше крупнейшие производители выторговывали себе льготные условия (в результате сроки введения маркировки откладывали, - Ред.). Теперь же по каким-то причинам они выступили за маркировку, - говорит Вадим Дробиз, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя.

По мнению Вадима Дробиза, это позволит пивным гигантам снова доминировать на российском рынке. Дело в том, что за прошедшие семь лет доля крупных пивных компаний на рынке упала с 90% до 65%. Опустевшее «свято место» занял малый и средний бизнес, небольшие пивоварни. Если маркировка станет обязательной, многие из них рискуют закрыться, поскольку могут экономически не осилить нововведение.

- В рамках эксперимента, который идет с начала прошлого года, многие производители пива уже стали наносить маркировку. Сама маркировка - 60 копеек, плюс оборудование, - еще в начале 2022 года рассказывал нам о затратах производителей президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

В Союзе российских пивоваров подсчитали, что в результате введения маркировки себестоимость их продукции вырастет на 10%.

ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ ПИВО

По данным Росстата, в стране ежегодно умирают от отравления алкоголем около 7 - 8 тысяч человек. С одной стороны, это много. С другой, есть тенденция к снижению. По данным Минздрава, за последние 10 лет смертность от алкогольных отравлений сократилась более чем вдвое. Все это - результат «целенаправленной антиалкогольной политики», отметили в ведомстве.

При этом большинство случаев отравления – это вовсе не пиво, а паленая водка или суррогаты (спиртосодержащие жидкости, заведомо не предназначенные для питья).

- Конечно, пивом можно отравиться, как и любым другим алкогольным напитком. Например, если туда что-либо опасное положили. Но, как правило, травится асоциальная публика, которая легальный алкоголь и не пьет. Это не те люди, которые купили и выпили хороший коньяк или крафтовое пиво. Маркировка в этом случае никак не улучшит ситуацию. Государство контролировало алкоголь все эти годы и в легальной рознице нелегального пива вообще нет. Маркируй его хоть трижды, смысла в этом не будет, - считает Вадим Дробиз.

ВОПРОСЫ РЕБРОМ

Зачем это нужно?

Суть маркировки в том, что так можно проверить все этапы движения товара от производителя к потребителю. Сканируешь штрих-код - и сразу все видно: что за товар, откуда прибыл, кто его выпустил и т. д. Это помогает защитить рынок от контрафакта.

По крайней мере, именно такого результата добились при введении маркировки меховых изделий. Это был пилотный проект Федеральной налоговой службы. Тогда выяснился не только реальный объем этого рынка, но и мутные схемы посредников и продавцов, уклонявшихся от налогов. В итоге маркировка позволила и обелить рынок, и повысить сборы в бюджет.

Импорта это тоже касается?

Иностранные производители, которые поставляют пиво в Россию, будут также обязаны наносить маркировку.

А нам не скажут «Пива нет»?

Наши эксперты уверяют, что пиво с прилавков, конечно, не пропадет. Однако Союз пивоваров считает, что после введения обязательной маркировки выпуск пенного может сократиться на 20%.